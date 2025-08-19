▲ Las tiendas llaman la atención por su extensión; en sus largos pasillos se observan anaqueles con mercancía como utensilios de cocina, papelería y decoración, hasta juguetes y aparatos eléctricos. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 29

La invasión de negocios con mercancía china se extendió a la periferia. En la colonia Juan Escutia, en Iztapalapa, se levantan enormes tiendas con mercancía de origen asiático que han modificado la dinámica del comercio local.

Sobre la calle 7, vendedores como Fernando Trejo, quien desde hace 60 años se dedica a la venta de herramientas, tuvo que optar por ofertar mercancía china de baja calidad, ya que lo económico “es lo que más busca la gente”, señaló.

Las tiendas llaman la atención por su extensión; en sus largos pasillos se observan estantes con mercancía diversa como utensilios de cocina, papelería y decoración, hasta juguetes y aparatos eléctricos con precios sumamente baratos.

En la calzada Ignacio Zaragoza, empleados del negocio denominado Bodega China señalaron que estas fechas son las más intensas, debido a la demanda por la temporada de Día de Muertos y fin de año. Detallaron que en cuestión de una semana se vaciaron repisas completas de vasos navideños vendidos a 10 pesos por mayoreo.

En la sección de cocina, Alfredo Almanza, dueño de una pizzería, buscaba cortadores y cuchillos, pero terminó decepcionado; calificó “de muy mala calidad” lo que encontró. En la tienda también vió una pequeña cuatrimoto eléctrica en 14 mil pesos, pero sin especificación ni garantía.

“Pedí el manual para ver si conviene, pero no tiene. ¿Así, cómo la compras?”, cuestionó. En esa misma sección se exhiben cascos para motocicletas a tan sólo 42 pesos.