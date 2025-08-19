Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 28

A dos semanas del hallazgo sin vida de la joven Paola Moreno, cuyo cuerpo fue encontrado en el Canal Nacional, su madre pidió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) continúe con las investigaciones y le dejen ver las cámaras de seguridad de la ciudad.

En entrevista, la señora Alberta Moreno, madre de Paola, quien era originaria de San José del Rincón, estado de México, contó que la FGJ no le ha informado de los avances de las indagatorias ni le ha proporcionado algún tipo de apoyo económico, el cual es otorgado para víctimas indirectas en casos de feminicidio.

“Si yo conociera la ciudad, yo mismo iría a buscar a los que le hicieron daño a mi hija”, dijo.

Paola fue hallada el 5 de agosto pasado en el Canal Nacional con diferentes signos de violencia, pero hasta el momento su madre únicamente sabe que fue a cenar con un sujeto, y que hasta las 21 horas del sábado 2 de agosto ella aún continuaba respondiendo su teléfono.

Fuentes de la institución capitalina revelaron que Paola Moreno presuntamente conoció a un sujeto vía redes sociales, con el que se vio el día de su desaparición.

La señora Alberta contó que padece cáncer y que Paola interrumpió sus estudios para trabajar en la Ciudad de México cuidando a una señora de la tercera edad para poder pagar su tratamiento.