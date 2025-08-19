Martes 19 de agosto de 2025, p. 28
En tres penales diferentes, autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario han detectado que son mujeres las que más intentan ingresar drogas con el modus operandi conocido como aguacateras o bien adheridas al cuerpo.
En lo que va del año, custodios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han identificado y detenido a por lo menos 10 mujeres, quienes han buscado introducir mariguana, así como cocaína, principalmente en los reclusorios Oriente y Norte, y en el penal de Santa Martha Acatitla.
Las detenciones se realizaron en abril, junio, julio y agosto, principalmente en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se ejecutaron siete de las 10 detenciones, dos en el Norte y una en Santa Martha.
El modus operandi consiste en forrar la cantidad de droga con cinta, la cual introducen en el cuerpo, ya sea en sus partes íntimas o a la altura del vientre, sujetando el producto entre la ropa, adheridas al cuerpo con cinta, y hasta en los zapatos.
Las cantidades aseguradas van desde 70 hasta 225 gramos de cocaína, y de 14 gramos hasta medio kilo de mariguana.
Algunas mujeres son jóvenes, pero la mayoría son adultas que han intentado meter diferentes dosis, entre bolsitas listas para el narcomenudeo, así como paquetes embalados.
El 6 de abril, la SSC dio cuenta de la primera detención, donde una mujer de 23 años intentó introducir al Reclusorio Oriente 70 gramos de cocaína envuelta en cuatro paquetes confeccionados con cinta adhesiva que estaban pegados a su vientre.
El 14 de abril, en ese mismo penal detuvieron a otra mujer de 35 años, quien en la visita realizada a internos le hallaron en uno de sus zapatos varias dosis de mariguana. Quince días después, el 30 de abril, la SSC dio cuenta de otra detención, esa vez una mujer de 49 años llevaba cinco bolsitas con cocaína adheridas al cuerpo.
La detención más reciente se dio a conocer este lunes con el aseguramiento de una mujer de 42 años que portaba 400 gramos de mariguana en forma cilíndrica entre sus piernas y su ropa interior.