Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 28

En tres penales diferentes, autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario han detectado que son mujeres las que más intentan ingresar drogas con el modus operandi conocido como aguacateras o bien adheridas al cuerpo.

En lo que va del año, custodios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han identificado y detenido a por lo menos 10 mujeres, quienes han buscado introducir mariguana, así como cocaína, principalmente en los reclusorios Oriente y Norte, y en el penal de Santa Martha Acatitla.

Las detenciones se realizaron en abril, junio, julio y agosto, principalmente en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde se ejecutaron siete de las 10 detenciones, dos en el Norte y una en Santa Martha.

El modus operandi consiste en forrar la cantidad de droga con cinta, la cual introducen en el cuerpo, ya sea en sus partes íntimas o a la altura del vientre, sujetando el producto entre la ropa, adheridas al cuerpo con cinta, y hasta en los zapatos.

Las cantidades aseguradas van desde 70 hasta 225 gramos de cocaína, y de 14 gramos hasta medio kilo de mariguana.