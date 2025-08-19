Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 27

Una reforma aprobada por el Congreso local permite que ante el eventual divorcio de una pareja se pueda acordar la custodia de las mascotas o seres sintientes que hayan tenido a su cuidado.

En un contexto social en el que 30 por ciento de los matrimonios terminan en divorcio, y ante la creciente tendencia de las parejas a no tener hijos y adoptar perros o gatos, se aprobó la reforma al Código Civil para que durante el proceso legal de separación se defina la custodia de la mascota considerando la capacidad de la persona de ofrecer un ambiente adecuado y seguro, disponibilidad de tiempo y recursos suficientes.

Incluso, el juez podrá asignar el cuidado compartido de la mascota si considera que es la mejor vía para su bienestar, alimentación y atención veterinaria.

La reforma se sustenta en los derechos de los animales como seres sintientes, así como en los diversos tipos de familias, entre ellos la multiespecie o interespecie, formadas por seres humanos y animales domésticos “que desempeñan un papel de protección, apoyo, cariño y cuidado hacia los humanos”.

Fue así que en el capítulo X del Código Civil local fue añadido un requisito para tramitar el divorcio: “En el caso de que las personas divorciantes sean poseedoras de uno o varios seres sintientes, el convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial podrá contener el plan de cuidados que garantice la protección y el bienestar de los mismos, precisando quién será el responsable de la custodia, teniendo en cuenta factores como la capacidad de cada parte para proporcionar un ambiente adecuado y seguro para los seres, así como la disponibilidad de tiempo y recursos para cuidar se ellos”.