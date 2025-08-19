▲ El plan integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica incluye tres ejes de acción: bacheo nocturno programado, por reporte ciudadano y emergencia, y pavimentación en vialidades primarias. Los casos se atenderán en el lapso de 48 horas, indicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Foto María Luisa Severiano

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 27

De enero a la fecha se han registrado 153 socavones en vías primarias y secundarias de la Ciudad de México, cifra que superó a la de 2024, cuando se contabilizaron 130, reportó el gobierno capitalino.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, detalló que 19 oquedades continúan en proceso de atención, entre ellas las dos ubicadas sobre calzada Ignacio Zaragoza –que miden cuatro metros de profundidad y de dos a tres metros de ancho–, las cuales, debido a la complejidad de los trabajos, estarán resueltas entre 15 días y un mes.

“Se tiene que seccionar la vialidad y meter tabla estaca, que son placas de acero que sirven de guardia para que el socavón no se siga extendiendo y para garantizar la seguridad de los trabajadores que están adentro”, explicó.

Otro punto crítico es avenida Las Torres, en Iztapalapa, donde se originaron nueve socavones en tramos muy cortos, incluso en menos de dos metros cada uno, por lo que se colocará un nuevo colector a lo largo de dos kilómetros, que llevará cinco meses con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Expuso que los socavones se formaron debido a las intensas lluvias, que han ocasionado la saturación de los colectores de drenaje, aunado a que el peso y la presión del agua generan fisuras en la infraestructura, lo que provoca la formación de cavernas subterráneas bajo el asfalto.