ste 6 de agosto se conmemoraron 200 años del nacimiento de Bolivia como país libre, independiente y soberano. Fue la culminación de un largo y tortuoso proceso de liberación del territorio conocido como el Alto Perú, en la Audiencia de Charcas. Fue el primer territorio en declarar la independencia en América del yugo colonial español y, paradójicamente, el último en consumarla, después de 16 años de guerra.

El movimiento independentista había tenido un antecedente importante en la rebelión indígena aymara encabezada por Túpac Katari entre 1780 y 1782, que fue violentamente reprimida. Después, cuando ocurrió la invasión napoleónica a la península ibérica y surgió la resistencia del pueblo español contra José Bonaparte, hermano de Napoleón, las élites criollas, encabezadas por el presidente de la Audiencia y el arzobispo de Chuquisaca, la ciudad más grande del Alto Perú, declararon su autonomía y fidelidad a las Cortes de Cádiz y al monarca español Fernando VII, el 25 de mayo de 1809. Una insurrección popular en La Paz, el 16 de julio de 1809, proclamó la independencia que, sin embargo, duró poco, pues fueron reprimidos por el ejército realista de Lima en noviembre de 1809. El líder insurgente, Murillo y sus principales colaboradores fueron ejecutados en enero de 1810. El Alto Perú estaba bajo la jurisdicción del virreinato de Río de la Plata desde 1776; antes, había formado parte del virreinato del Perú.

En los años siguientes, una generación criolla insurgente mantuvo la resistencia con apoyo de la población indígena aymara y quechua, que representaban la enorme mayoría de la población de Charcas. Ese territorio, en el que se encontraba la zona minera de Potosí, una de las mayores fuentes de la riqueza producida en la América española durante el periodo colonial, fue objeto de una intensa disputa entre los virreinatos de Perú y de Río de la Plata, así como de las fuerzas realistas que buscaban detener el crecimiento avasallador del proyecto libertador encabezado por Simón Bolívar, que estaba hiriendo de muerte al régimen colonial hispano en Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú.

El movimiento insurgente argentino, que había logrado instaurar la independencia en mayo de 1810, buscó expandirse hasta el Alto Perú. Para controlar esa rica región invadió tres veces el territorio. En abril de 1811, las tropas argentinas ocuparon y liberaron La Paz y Oruro, pero fueron derrotados el mes siguiente por las fuerzas realistas de Cuzco. Después de esa derrota, el ejército argentino impidió la reconquista de Buenos Aires en febrero de 1813 y volvió a invadir el Alto Perú en junio de ese año, pero fueron nuevamente derrotados. Una tercera invasión ocurrió en noviembre de 1815, pero sufrieron una terrible derrota que hizo que el líder de la insurgencia argentina, José de San Martín, abandonara los intentos de incorporar el territorio de Charcas a su dominio. Una última incursión argentina, pequeña y sin mayor trascendencia, ocurrió a principios de 1817. Todas esas invasiones contaron con el apoyo de los criollos y sectores populares insurgentes de las tierras altas de Perú.