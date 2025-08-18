De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 17

Alrededor de 280 mil becas ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para favorecer el desempeño académico de los estudiantes con miras a que alcancen sus metas, y ahora suma el apoyo complementario para la alimentación en el nivel licenciatura Ifigenia Martínez, afirmó el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad, Fernando Macedo Chagolla.

En promedio, las becas se otorgan a 80 por ciento de los alumnos, de una matrícula total de 370 mil.

Un estudio entre estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar 2024-2025 reveló que 13 mil 600 padecen insuficiencia alimentaria.

A partir de esa encuesta se determinó ayudar a 4 mil 200 alumnos mediante la Beca Ifigenia Martínez-Apoyo para la Alimentación, reveló Macedo Chagolla.

Al respecto, Mauricio Reyna Lara, director de Becas y Enlace con la Comunidad, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, precisó que en el ciclo 2026-1 la universidad, con base en el estudio mencionado, impulsa esta nueva beca, que otorgará un monto de 3 mil 600 pesos a estudiantes de licenciatura de los grupos más vulnerables, la cual es complementaria y compatible con otras asignaciones.