Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 15

A escala internacional, “la marea está cambiando” hacia el reconocimiento al Estado palestino, y ello se debe, en gran medida, a las manifestaciones en Francia, Canadá, Reino Unido y Alemania, entre otros países, las cuales obligan a los gobiernos a actuar en contra del “genocidio” perpetrado por Israel.

Así lo afirmó Mohammad Abd Salam, representante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), quien alertó de que la atención mediática se ha concentrado en Gaza y ha dejado de cubrir la situación en Cisjordania, donde también se lleva a cabo un “asesinato silencioso” de miles de personas.

El posible reconocimiento al Estado palestino en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, por parte de diversos países que no lo han hecho hasta el momento, es una muestra de la transformación que ocurre en naciones occidentales donde normalmente no se cuestionaba al gobierno israelí, indicó el activista en charla con La Jornada.

“Sí, la marea está cambiando y es por las manifestaciones, porque eso hace replantear la opinión a cualquier gobierno. Incluso Alemania piensa en hacer algo, cuando es el segundo país que más apoya a Israel con armas”, destacó el también fundador de la Red de Organizaciones Palestino-Estadunidenses, que agrupa a unos 32 colectivos.

En Cisjordania pasa lo mismo

Al analizar la actual situación en su país, Abd Salam hizo ver que la atención pública se dirige casi de forma exclusiva a Gaza por el“holocausto palestino” a manos delejército israelí, intensificado desde octubre de 2023, pero ha dejado de mirar hacia Cisjordania.