Lunes 18 de agosto de 2025, p. 15
A escala internacional, “la marea está cambiando” hacia el reconocimiento al Estado palestino, y ello se debe, en gran medida, a las manifestaciones en Francia, Canadá, Reino Unido y Alemania, entre otros países, las cuales obligan a los gobiernos a actuar en contra del “genocidio” perpetrado por Israel.
Así lo afirmó Mohammad Abd Salam, representante de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), quien alertó de que la atención mediática se ha concentrado en Gaza y ha dejado de cubrir la situación en Cisjordania, donde también se lleva a cabo un “asesinato silencioso” de miles de personas.
El posible reconocimiento al Estado palestino en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, por parte de diversos países que no lo han hecho hasta el momento, es una muestra de la transformación que ocurre en naciones occidentales donde normalmente no se cuestionaba al gobierno israelí, indicó el activista en charla con La Jornada.
“Sí, la marea está cambiando y es por las manifestaciones, porque eso hace replantear la opinión a cualquier gobierno. Incluso Alemania piensa en hacer algo, cuando es el segundo país que más apoya a Israel con armas”, destacó el también fundador de la Red de Organizaciones Palestino-Estadunidenses, que agrupa a unos 32 colectivos.
En Cisjordania pasa lo mismo
Al analizar la actual situación en su país, Abd Salam hizo ver que la atención pública se dirige casi de forma exclusiva a Gaza por el“holocausto palestino” a manos delejército israelí, intensificado desde octubre de 2023, pero ha dejado de mirar hacia Cisjordania.
“Las condiciones ahí son aun peores en ciertas áreas, y eso nadie lo cubre, porque los medios se concentran en Gaza. En Cisjordania pasa lo mismo, pero la mayor parte del mundo lo ignora. Es un territorio que Israel ya considera suyo, donde en los pasados 22 meses han arrestado a unos 20 mil palestinos y demolido 622 viviendas, tan sólo en la ciudad de Jenin”, indicó.
El activista, quien resaltó la importancia de que la mayor cantidad posible de naciones rompan o al menos suspendan relaciones diplomáticas con Tel Aviv, afirmó que la “propaganda” de Israel a nivel internacional y el apoyo de Estados Unidos han obstaculizado una mayor comprensión sobre la magnitud de sus agresiones.
No obstante, celebró que hay mayor conciencia en cada vez más países, gracias a la resistencia del pueblo palestino. “Nuestro mundo será mejor cuando esto termine, pero para lograrlo, Palestina debe seguir luchando. Tienes que ayudarte primero tú, porque la gente no va a pelear tus luchas por ti”.