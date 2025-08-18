De La Redacción

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 13

En la recta final para concluir el proceso de inscripción, familiares de personas desaparecidas exigieron ayer la renuncia de la candidatura de Javier Ignacio Díaz Ballesteros para dirigir la Comisiona Nacional de Búsqueda (CNB) por ser trabajador en activo de este organismo.

“Está en pleno derecho, pero al tener un puesto activo de dirección, de toma de decisiones y de manejo de estructura, podría caer en un serio conflicto de intereses, toda vez que puede tener influencia o presiones en el interior de dicha comisión”, señalaron en un mensaje dirigido a la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación.

Frente al avance de las postulaciones, que concluye mañana, los familiares integrantes de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas y de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas apuntaron que la candidatura de Díaz Ballesteros “perjudica más el proceso, pues se podría pensar en una línea o imposición”.