Lunes 18 de agosto de 2025, p. 13
Guadalajara, Jal., La restitución de tierras ancestrales a la población wixárika Wuaut+a-Kuruxi Manuwe (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños), ubicada en Huajimic, Nayarit, continuará este lunes con la entrega de casi 250 hectáreas que estaban en manos de cuatro mestizos, a quienes indemnizó el gobierno federal.
El reclamo wixárika en tribunales agrarios fue por un total de 10 mil 448 hectáreas en esa región nayarita colindante con Jalisco; con las nuevas ejecuciones de sentencias, se llegará a 6 mil 185 devueltas, prácticamente, 60 por ciento.
Carlos González, abogado de la comunidad wixárika, informó que los predios a ejecutarse, entregados por mestizos, son 100.10 hectáreas que tenía Otoniel Sandoval Bugarín, 58.47 que estuvieron en manos de Florina Bugarín Ortega, 24.09 hectáreas de Arcadio Rojas Montalvo y 56.17 hectáreas de Reveriano Montoya Ultreras.
La Marcha por la Dignidad Wixárika a la Ciudad de México realizada en 2022 –que recorrió casi mil kilómetros a pie desde Wuaut+a-Kuruxi Manuwe– y el compromiso del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para saldar esa exigencia, impulsaron las restituciones que se aceleraron tras años de estar detenidas por la oposición –incluso armada– de los posesionarios a ceder las tierras sin antes recibir una indemnización.
El 8 de mayo pasado la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto para restituir 2 mil 471 hectáreas del territorio reclamado por un monto de 158 millones de pesos, elevando el total restituido a 5 mil 946 hectáreas desde 2016, cuando comenzaron las ejecuciones, lo que hasta ahora ha sido la mayor reintegración de territorio ancestral en esa región. Faltarán 4 mil 300 por entregar a los wixaritari.