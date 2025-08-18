Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 13

Guadalajara, Jal., La restitución de tierras ancestrales a la población wixárika Wuaut+a-Kuruxi Manuwe (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños), ubicada en Huajimic, Nayarit, continuará este lunes con la entrega de casi 250 hectáreas que estaban en manos de cuatro mestizos, a quienes indemnizó el gobierno federal.

El reclamo wixárika en tribunales agrarios fue por un total de 10 mil 448 hectáreas en esa región nayarita colindante con Jalisco; con las nuevas ejecuciones de sentencias, se llegará a 6 mil 185 devueltas, prácticamente, 60 por ciento.

Carlos González, abogado de la comunidad wixárika, informó que los predios a ejecutarse, entregados por mestizos, son 100.10 hectáreas que tenía Otoniel Sandoval Bugarín, 58.47 que estuvieron en manos de Florina Bugarín Ortega, 24.09 hectáreas de Arcadio Rojas Montalvo y 56.17 hectáreas de Reveriano Montoya Ultreras.