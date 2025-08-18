Carlos Figueroa

corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 12

Matamoros, Tamps., Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capturaron ayer a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo del capo Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, quien encabezaba una facción del cártel del Golfo y fue abatido por la Marina en 2010.

El arresto se produjo frente a una tienda de conveniencia, cuando el presunto criminal se encontraba en estado de ebriedad en un Jeep Wrangler negro sin placas.