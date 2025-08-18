Lunes 18 de agosto de 2025, p. 12
Matamoros, Tamps., Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capturaron ayer a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo del capo Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, quien encabezaba una facción del cártel del Golfo y fue abatido por la Marina en 2010.
El arresto se produjo frente a una tienda de conveniencia, cuando el presunto criminal se encontraba en estado de ebriedad en un Jeep Wrangler negro sin placas.
En una revisión, los agentes hallaron en la unidad un arma de fuego calibre 9×19 milímetros y cartuchos útiles.
Cárdenas Rivera es señalado por las autoridades como capo de la facción conocida como Los Escorpiones, una célula del cártel del Golfo vinculada al tráfico de drogas, extorsión y secuestro.