César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 12

Un tribunal federal emitió medidas cautelares a favor de un trabajador que fue despedido tras sufrir un accidente que involucra un arma de fuego, con lo que ordena a su empleador que lo reinscriba y mantenga en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, deberá proteger su derecho a la seguridad social, prestaciones en especie y dinero que le correspondan.

El décimo primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de México, con sede en Naucalpan, dictó el acuerdo en el procedimiento ordinario laboral 453/2025 para evitar que el trabajador sea dado de baja del IMSS mientras se resuelve el proceso judicial que promovió por despido injustificado.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que, de acuerdo con los antecedentes, el empleado sufrió un accidente de trabajo a raíz de una agresión por arma de fuego que le produjo fracturas.

Al presentar su demanda, el trabajador exhibió informes médicos y constancias de incapacidad temporal que respaldan su condición y consideran 174 días probables de recuperación.

Sin embargo, días después del incidente y dentro del plazo de recuperación, el patrón le notificó la terminación de la relación laboral, luego de argumentar que “no se veía bien para seguir manejando un tractocamión”.