Demandan cañeros programas de apoyo al sector
Demandan cañeros programas de apoyo al sector
 
Periódico La Jornada
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 11

Ante la caída de los precios del azúcar, la inflación en los costos de producción y la competencia desleal, Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, llamó al gobierno federal a integrar a este sector a programas especiales para impulsar su reactivación y protección económica en beneficio de los productores.

El líder cañero aseguró en entrevista que la propuesta de atención inmediata debe establecer el requisito de permiso previo a las importaciones de azúcar, ajustar aranceles a la internación de azúcar crudo a 720 dólares, establecer las aclaraciones y definiciones complementarias a tarifas arancelarias que eviten que ingrese al país el producto identificado como mezcla alimenticia y fortalecer las aduanas y puertos para erradicar el contrabando.

Blackaller proyectó que, de no aplicarse las medidas necesarias, el precio de referencia caería a 14 mil pesos por tonelada de azúcar para el próximo ciclo 2025-2026, con un pago por arriba de los ocho pesos por kilo, “lo que dejaría a los productores fuera de rentabilidad”.

Actualmente, precisó, el precio referencial debe rondar entre 19 mil a 20 mil pesos por tonelada, y entre 11 pesos y 11 pesos con 40 centavos por cada kilo a los productores.

Detalló que al cierre del ciclo 2024-2025, el precio fue de 16 mil pesos por tonelada de azúcar, y se pagó a nueve pesos con 10 centavos el kilo a los cañeros, apuntó. Para la zafra 2023-2024, el precio de referencia fue de 21 mil pesos por tonelada métrica de azúcar, recordó, y se pagó a 12 pesos con 20 centavos por kilo a los productores.

Adelantó que este lunes sostendrá una segunda reunión presencial con representantes de las secretarías de Agricultura, de Economía y de Hacienda y Crédito Público para atender este escenario.

Apuntó que las autoridades también deben considerar la trazabilidad del azúcar importada usada por las empresas Immex y el desequilibrio comercial que genera la internación de fructosa. Aunado a esto, agregó, siguen las campañas negativas contra el azúcar relacionadas con problemas de salud y el etiquetado nutrimental.

Estimó que con las lluvias, la producción del ciclo 2025-2026 sería de 45 a 46 millones de toneladas de caña y 5 millones 2 mil toneladas de azúcar. Esto provocará un excedente de 300 a 500 mil toneladas del endulzante, que se iría al mercado internacional, donde los precios podrían ser más bajos, apuntó.

 

