Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 9

México es el segundo país de América Latina, después de El Salvador, con el índice más alto de mujeres mayores de 15 años que se dedican a labores no remuneradas, es decir, domésticas y de cuidados. Además, las niñas desde los cinco años de edad también dedican más tiempo a dichas actividades que sus pares varones, sumando siete horas más a la semana que ellos (una hora diaria más).

Según las cifras más recientes del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el territorio nacional 42.8 por ciento de las mujeres dedican su tiempo a ocupaciones no remuneradas, es decir limpiar, cocinar, cuidar a los hijos, enfermos, discapacitados o adultos mayores.

En muchos casos, dan a conocer los análisis de la Cepal y la ONU, las mujeres son forzadas a permanecer en esta situación porque no cuentan con apoyo por parte del Estado para el cuidado de su familia o por costumbres machistas que aún siguen arraigadas en el país, donde ellas son las que deben dedicarse al hogar.

En contraste, sólo 22.1 por ciento de las féminas mexicanas tiene un trabajo remunerado, cifra que representa alrededor de la mitad de quienes no reciben un salario por todas las labores que realizan.

En el caso de los hombres mayores de 15 años, apenas 16.9 por ciento destina su tiempo a tareas de la casa y de los cuidados, mientras 44.6 por ciento tienen un trabajo remunerado; lo cual demuestra que la desigualdad de género persiste en la sociedad mexicana, ya que ellas se ven obligadas a quedarse en la casa sin percibir ningún ingreso.