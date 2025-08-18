De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8

Debido a un percance ocurrido en el anexo de la Facultad de Ingeniería en la primera semana del inicio del ciclo escolar, la UNAM ha reforzado la difusión de los números de emergencia para reportar situaciones que pueden ponen en riesgo a la comunidad. Destacan la Línea de Reacción Puma 5622-6464, así como los postes amarillos que están en diferentes senderos de Ciudad Universitaria, cuyo botón rojo se puede presionar en una emergencia. La semana pasada personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria sostuvo un desencuentro con estudiantes en el anexo de Ingeniería que consumían mariguana y portaban bolsas para la venta, según la versión de las autoridades universitarias.