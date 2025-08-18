▲ Las lluvias torrenciales de la semana pasada provocaron la suspensión de vuelos nacionales y al extranjero. Foto Alfredo Domínguez

César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8

El Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM) trabajará en conjunto con el gobierno capitalino, la Secretaría de Gobernación, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para prevenir futuras afectaciones en la terminal aérea y su periferia, como ocurrió por tormentas la semana pasada, señaló el director, almirante Juan José Padilla Olmos.

“Se estructuró un grupo interinstitucional bajo el mando de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para trabajar en este asunto; pronto, las autoridades encargadas informarán cuáles son las acciones.”

El domingo 10 y martes 12 de agosto más de 200 operaciones aéreas se suspendieron, en perjuicio de 34 mil 392 viajeros nacionales y extranjeros, quienes perdieron sus vuelos debido a las tormentas, quedando varados durante horas, y a muchos les reprogramaron sus itinerarios para dos o tres días posteriores.

Padilla Olmos dijo a este medio que ya se atendieron todos los vuelos reprogramos por cancelaciones y demoras. “Ya no hay nada. Pedimos a los pasajeros que nos tengan confianza, que trataremos de darles el menor número de molestias y seguiremos trabajando en el tema de la puntualidad.