Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8
El Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM) trabajará en conjunto con el gobierno capitalino, la Secretaría de Gobernación, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para prevenir futuras afectaciones en la terminal aérea y su periferia, como ocurrió por tormentas la semana pasada, señaló el director, almirante Juan José Padilla Olmos.
“Se estructuró un grupo interinstitucional bajo el mando de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para trabajar en este asunto; pronto, las autoridades encargadas informarán cuáles son las acciones.”
El domingo 10 y martes 12 de agosto más de 200 operaciones aéreas se suspendieron, en perjuicio de 34 mil 392 viajeros nacionales y extranjeros, quienes perdieron sus vuelos debido a las tormentas, quedando varados durante horas, y a muchos les reprogramaron sus itinerarios para dos o tres días posteriores.
Padilla Olmos dijo a este medio que ya se atendieron todos los vuelos reprogramos por cancelaciones y demoras. “Ya no hay nada. Pedimos a los pasajeros que nos tengan confianza, que trataremos de darles el menor número de molestias y seguiremos trabajando en el tema de la puntualidad.
“Estamos completamente a 100 por ciento en la regularización de salidas y llegadas y hemos tomado algunas acciones a corto plazo para tratar de evitar y reducir al menor tiempo posible el asunto de las inundaciones. A partir de las contingencias vamos a seguir buscando que las operaciones se mantengan puntuales. Todas las aerolíneas están integradas a ese proyecto para reducir al menor tiempo las afectaciones por inundaciones”, reiteró.
El funcionario llevó a cabo un recorrido por las terminales 1 y 2 para supervisar los trabajos de remodelación. “Estamos trabajando al cien, con las limitaciones que impone la remodelación que se está haciendo. Hemos tenido observaciones y opiniones de pasajeros que atendemos, pero en general va todo muy bien y en cuanto a las operaciones de las aerolíneas no hemos tenido problemas.”
Indicó que la obras llevan 20 por ciento de avance y en los próximos días será la reapertura de las primeras secciones renovadas.