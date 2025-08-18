Política
Ver día anteriorLunes 18 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/18. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Elaborarán plan de prevención por tormentas para el AICM/
A nterior
S iguiente
 
Elaborarán plan de prevención por tormentas para el AICM
Foto
▲ Las lluvias torrenciales de la semana pasada provocaron la suspensión de vuelos nacionales y al extranjero.Foto Alfredo Domínguez
 
Periódico La Jornada
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8

El Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (AICM) trabajará en conjunto con el gobierno capitalino, la Secretaría de Gobernación, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para prevenir futuras afectaciones en la terminal aérea y su periferia, como ocurrió por tormentas la semana pasada, señaló el director, almirante Juan José Padilla Olmos.

“Se estructuró un grupo interinstitucional bajo el mando de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para trabajar en este asunto; pronto, las autoridades encargadas informarán cuáles son las acciones.”

El domingo 10 y martes 12 de agosto más de 200 operaciones aéreas se suspendieron, en perjuicio de 34 mil 392 viajeros nacionales y extranjeros, quienes perdieron sus vuelos debido a las tormentas, quedando varados durante horas, y a muchos les reprogramaron sus itinerarios para dos o tres días posteriores.

Padilla Olmos dijo a este medio que ya se atendieron todos los vuelos reprogramos por cancelaciones y demoras. “Ya no hay nada. Pedimos a los pasajeros que nos tengan confianza, que trataremos de darles el menor número de molestias y seguiremos trabajando en el tema de la puntualidad.

“Estamos completamente a 100 por ciento en la regularización de salidas y llegadas y hemos tomado algunas acciones a corto plazo para tratar de evitar y reducir al menor tiempo posible el asunto de las inundaciones. A partir de las contingencias vamos a seguir buscando que las operaciones se mantengan puntuales. Todas las aerolíneas están integradas a ese proyecto para reducir al menor tiempo las afectaciones por inundaciones”, reiteró.

El funcionario llevó a cabo un recorrido por las terminales 1 y 2 para supervisar los trabajos de remodelación. “Estamos trabajando al cien, con las limitaciones que impone la remodelación que se está haciendo. Hemos tenido observaciones y opiniones de pasajeros que atendemos, pero en general va todo muy bien y en cuanto a las operaciones de las aerolíneas no hemos tenido problemas.”

Indicó que la obras llevan 20 por ciento de avance y en los próximos días será la reapertura de las primeras secciones renovadas.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto