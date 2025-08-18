César Arellano García

Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) padecen incertidumbre laboral debido a que el 1º de septiembre se extinguirá dicho órgano y dará paso al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y al Órgano de Administración Judicial (OAJ). Así lo denunciaron trabajadores a 15 días de la transición, mientras varios jueces y magistrados que renunciaron a participar en la elección judicial ya se despidieron de sus cargos en re-des sociales.

Los empleados manifestaron que la falta de claridad laboral ante el proceso de renovación y cambio en juzgados y tribunales les ha generado estrés y ansiedad.

“Hay mucha inquietud; además del abandono logístico y administrativo que han tenido las autoridades salientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), bajaron la cortina y tienen paralizada la distribución de materiales, entre ellos, hojas, impresoras, tóner que se usan para imprimir copias; esto afecta en gran medida la función de todos los órganos juris-diccionales del país. Los juzgados tienen que justificar que no se puede imprimir por esta situación. No se puede garantizar un correc-to servicio de impartición de justicia cuando no se garantiza ni siquiera el acceso a Internet”, señaló Carlos Ávila, secretario del juzgado del primer circuito.

No sólo eso: los principales afectados son los usuarios, ya que hay resoluciones y sentencias que pasan desapercibidas para los justiciables porque no pueden consultar sus expedientes en físico, sino sólo por medios electrónicos, pero hay quien no tiene esa posibilidad, mencionó.

“Muchos compañeros están en la zozobra porque no saben quiénes llegarán a ocupar los puestos en juzgados y tribunales que salieron electos. Hay cierta vulnerabilidad por la posibilidad de que pierdan o sean removidos de sus puestos de trabajo”, sostuvo.