Iván Evair Saldaña

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 6

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este martes, en sesión extraordinaria, la primera acción de inconstitucionalidad contra una reforma judicial estatal: la de Yucatán. La impugnación fue promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por perpetuar a juzgadores en sus cargos, incluso hasta 2042.

La reforma a la Constitución de Yucatán, promulgada el 5 de marzo, buscaba armonizarse con la Constitución federal tras la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024. Sin embargo, el Ejecutivo federal la cuestionó por considerar inconstitucional la extensión de los periodos de magistrados hasta 2036 e incluso 2042, que son señalados como cercanos al ex gobernador Mauricio Vila y al Partido Acción Nacional (PAN).