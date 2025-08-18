Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 6

Con la reciente reforma en materia de búsqueda de personas –que establece a la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos como el principal método de identificación–, la Secretaría de Gobernación (SG) reforzará los servicios de cómputo del Registro Nacional de Población (Renapo). Para ello, contempla una inversión de hasta 520 millones de pesos entre el presente año y 2028.

De acuerdo con una licitación pública lanzada por la dependencia a través del portal ComprasMX, se solicita el “servicio integral de administración y operación de los servicios de cómputo del Renapo”. La empresa que resulte adjudicada deberá administrar las bases de datos de la CURP biométrica y del registro civil, realizar la migración de datos y establecer medidas de seguridad informática.

Gobernación prevé destinar un monto anual máximo de 50 millones de pesos para lo que resta de este año, 210 millones para 2026, otros 210 millones en 2027 y 50 millones adicionales para los primeros dos meses de 2028, cuando concluye la vigencia del contrato. El monto mínimo considerado para este periodo es de 350 millones de pesos.

Entre los requisitos técnicos, se solicita que la empresa cuente con personal especializado en diversas áreas, incluyendo: administración de servidores con sistemas operativos UNIX, Linux y Windows; virtualización de servidores; respaldos y recuperación de datos; administración de bases de datos; monitoreo de infraestructura; gestión de riesgos y protección de datos personales.