Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 5

Morena inició ayer las asambleas que se realizarán en las distintas secciones electorales de todo el país, con la intención de conformar para finales del año 71 mil 541 comités seccionales de defensa de la transformación. En su jornada inaugural se realizaron cerca de 6 mil parlamentos en distintos estados.

Su función, explicó la dirigencia nacional del partido guinda, será la de conformar espacios permanentes de trabajo colectivo, en los que los 10 millones de militantes que busca alcanzar para finales del año, puedan construir “poder popular desde abajo”, así como realizar tareas de organización electoral, promoción del voto, difusión de los principios de la Cuarta Transformación, afiliación y distribución del periódico oficial de Morena.

En Coyoacán, asisten 60 de 353 convocados

Por la mañana, en la sección 351, ubicada en el barrio de la Candelaria, en Coyoacán, acudieron alrededor de 60 personas a la asamblea, en una sección en la que ya hay 353 afiliados al partido.