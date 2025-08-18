Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 5

Los próximos 28 y 29 de agosto se llevará a cabo la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, en la cual se elegirá a la próxima presidenta de la Mesa Directiva. Hasta el momento, hay tres aspirantes: Laura Itzel Castillo, Verónica Camino y Guadalupe Chavira.

Laura Itzel Castillo, hija del luchador social Heberto Castillo, tiene una larga trayectoria en la izquierda mexicana, en la que ha militado en partidos como el Mexicano de los Trabajadores, el de la Revolución Democrática y Morena. Ha sido asambleísta y diputada federal, así como jefa delegacional en Coyoacán y secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno.

Antes de llegar al Senado, se desempeñó de consejera independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actualmente preside la Comisión de Energía. Cuenta con la simpatía de senadores de amplia trayectoria.