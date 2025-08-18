Persiste la burocracia dorada
Ese jugoso salario lo perciben otros colaboradores de Monreal y asistentes o asesores de casi todos los partidos políticos
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 5
La austeridad se ha aplicado en diversos ámbitos del gobierno federal, pero en la Cámara de Diputados hay áreas en las que no ha sido así. Consultores, asesores, secretarios técnicos y de enlace conforman una burocracia dorada que disfruta sueldos brutos que superan 100 mil pesos y en algunos casos llegan hasta 165 mil mensuales.
Entre esos funcionarios hay colaboradores cercanos del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal. Es el caso de María Guadalupe Yazmín Yebra, quien ha trabajado con el morenista al menos desde 2006, cuando fue coordinador del Partido del Trabajo en el Senado.
Con una carrera técnico-comercial, tiene un salario bruto de 165 mil 278 pesos mensuales. Descontando los impuestos, sus percepciones se ubican en 115 mil 281 pesos, según la Dirección General de Recursos Humanos. Actualmente se encuentra adscrita a la Jucopo, donde funge de secretaria particular.
Nicol Andrea López Balbuena también tiene un salario de más de 165 mil pesos mensuales brutos. Igualmente es una cercana colaboradora de Monreal, pero a diferencia de Yebra, sí tiene una licenciatura. En la legislatura pasada fue secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, cuando el zacatecano la presidió, y actualmente tiene el mismo cargo, pero en la de Diputados.
Con un sueldo igual se encuentra Juan Carlos Colorado, quien es secretario de enlace adscrito a la Jucopo de San Lázaro.
No sólo Morena tiene asesores, consultores, secretarios técnicos y de enlace con altos sueldos. También la oposición goza de ese privilegio. Por ejemplo, en el comité de administración, el PAN tiene a Luis Alberto León, quien es un consultor parlamentario con un sueldo bruto mensual de 148 mil 840 pesos. El salario neto se ubica en 104 mil 789 pesos, según el reporte del primer trimestre del año de la Dirección General de Recursos Humanos.
El blanquiazul igualmente tiene entre sus colaboradores a Javier Lozano Alarcón, quien se encuentra adscrito al mismo comité con un salario bruto mensual de 100 mil pesos, señala el mismo documento.
Destaca el caso de Marco Antonio Pérez Ruiz por su escasa experiencia en el ámbito legislativo, pues de ser asesor de la Secretaría del Medio Ambiente en Baja California, secretario particular del presidente municipal de Tijuana entre 2019 y 2020, y delegado municipal, pasó a ser consultor parlamentario en el comité de administración con sueldo bruto mensual de 149 mil 840 pesos y uno neto de 104 mil 769 pesos.
La Dirección General de Recursos Humanos ubica al menos a 34 funcionarios que operan de asesores, consejeros y secretarios de diversos rangos con jugosos salarios, que superan 100 mil pesos. Entre ellos también hay colaborares de PT y PVEM, aliados del partido guinda.