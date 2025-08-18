Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 5

La austeridad se ha aplicado en diversos ámbitos del gobierno federal, pero en la Cámara de Diputados hay áreas en las que no ha sido así. Consultores, asesores, secretarios técnicos y de enlace conforman una burocracia dorada que disfruta sueldos brutos que superan 100 mil pesos y en algunos casos llegan hasta 165 mil mensuales.

Entre esos funcionarios hay colaboradores cercanos del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal. Es el caso de María Guadalupe Yazmín Yebra, quien ha trabajado con el morenista al menos desde 2006, cuando fue coordinador del Partido del Trabajo en el Senado.

Con una carrera técnico-comercial, tiene un salario bruto de 165 mil 278 pesos mensuales. Descontando los impuestos, sus percepciones se ubican en 115 mil 281 pesos, según la Dirección General de Recursos Humanos. Actualmente se encuentra adscrita a la Jucopo, donde funge de secretaria particular.

Nicol Andrea López Balbuena también tiene un salario de más de 165 mil pesos mensuales brutos. Igualmente es una cercana colaboradora de Monreal, pero a diferencia de Yebra, sí tiene una licenciatura. En la legislatura pasada fue secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, cuando el zacatecano la presidió, y actualmente tiene el mismo cargo, pero en la de Diputados.

Con un sueldo igual se encuentra Juan Carlos Colorado, quien es secretario de enlace adscrito a la Jucopo de San Lázaro.