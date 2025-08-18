El Estado mantiene una “deuda histórica” en materia de salud con el oriente mexiquense: Zoé Robledo
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 4
Ecatepec, Méx., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró ayer la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93 Cerro Gordo, en Ecatepec, la primera de 28 obras en el sector salud que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a construir como parte del Plan Integral para el Oriente del estado de México del gobierno federal.
Durante el acto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó a Sheinbaum el decreto mediante el cual el gobierno estatal cede al IMSS el inmueble del Hospital Oncológico de Ecatepec.
La UMF 93 comenzó a operar el 14 de julio pasado para atender a 352 mil derechohabientes. Reconstruida con 435 millones de pesos tras el sismo de 2017, fue definida por Sheinbaum Pardo como parte del plan de apoyo federal al oriente mexiquense que presentó el 4 de mayo pasado.
“Estamos también atendiendo al oriente del estado de México, 10 millones de habitantes que crecieron alrededor de la Ciudad de México y que no se les puso durante mucho tiempo la atención que se debe.”
Recordó que Ecatepec es el tercer municipio más poblado del país, después de Tijuana e Iztapalapa, con 1.7 millones de habitantes.
Al referirse a la coordinación con la alcaldesa Azucena Cisneros, señaló: “¿qué requerimos para mejorar la calidad de vida en Ecatepec? … estamos ya por dar un tren de repavimentación para asfaltar todas las calles”.
Mencionó también la construcción del primer Centro de Seguridad Social Infantil en el estado de México, nuevas universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez, preparatorias públicas en cada municipio, así como inversiones en pozos y cárcamos para mejorar el abasto de agua y reducir riesgos de inundaciones en la zona metropolitana.
Subrayó que estas obras buscan fortalecer guarderías, centros de salud y escuelas, y devolver “amor con amor” el esfuerzo histórico de las familias trabajadoras que han contribuido al desarrollo nacional.
Por su parte, Zoé Robledo, director del IMSS, recordó que el Estado mantiene una “deuda histórica” en materia de salud con el oriente mexiquense, pues aunque el Seguro Social se expandió de 1940 a 1970, “el crecimiento de infraestructura se detuvo en los años 80”, dejando a municipios como Ecatepec rezagados.
UMF Plus
En este marco, destacó que la UMF 93 es la primera de 28 acciones del plan integral, entre ellas la reactivación del Hospital Oncológico de Ecatepec y la construcción de dos hospitales en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
La nueva clínica, bajo el modelo UMF Plus, cuenta con 51 consultorios –34 de medicina familiar–, área dental, laboratorio, rayos X, ultrasonido, electrocardiografía, farmacia y urgencias básicas. Tendrá horarios de 7 a 23 horas y cinco consultorios abiertos los fines de semana. En su primer mes ya otorgó casi 41 mil consultas.
Por la tarde, en redes sociales, la Presidenta difundió un video en el que informó que visitó la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, y celebró que la institución, fundada por ella en la Ciudad de México y ahora en expansión a nivel nacional, cuenta con más de 70 mil estudiantes inscritos.