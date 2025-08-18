Iván Evair Saldaña

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 4

Ecatepec, Méx., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró ayer la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93 Cerro Gordo, en Ecatepec, la primera de 28 obras en el sector salud que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a construir como parte del Plan Integral para el Oriente del estado de México del gobierno federal.

Durante el acto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó a Sheinbaum el decreto mediante el cual el gobierno estatal cede al IMSS el inmueble del Hospital Oncológico de Ecatepec.

La UMF 93 comenzó a operar el 14 de julio pasado para atender a 352 mil derechohabientes. Reconstruida con 435 millones de pesos tras el sismo de 2017, fue definida por Sheinbaum Pardo como parte del plan de apoyo federal al oriente mexiquense que presentó el 4 de mayo pasado.

“Estamos también atendiendo al oriente del estado de México, 10 millones de habitantes que crecieron alrededor de la Ciudad de México y que no se les puso durante mucho tiempo la atención que se debe.”

Recordó que Ecatepec es el tercer municipio más poblado del país, después de Tijuana e Iztapalapa, con 1.7 millones de habitantes.

Al referirse a la coordinación con la alcaldesa Azucena Cisneros, señaló: “¿qué requerimos para mejorar la calidad de vida en Ecatepec? … estamos ya por dar un tren de repavimentación para asfaltar todas las calles”.

Mencionó también la construcción del primer Centro de Seguridad Social Infantil en el estado de México, nuevas universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez, preparatorias públicas en cada municipio, así como inversiones en pozos y cárcamos para mejorar el abasto de agua y reducir riesgos de inundaciones en la zona metropolitana.