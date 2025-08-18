A

lgo debe pasar en Morena y muy pronto. Algo trascendente que vaya más allá de los discursos huecos que no marcan rumbo y que tratan de excusar las tropelías que cometen sus militantes, en todos los órdenes de la política de hoy en el país.

Morena no debe, es decir, no puede llegar a una reforma como la que se ha planteado desde la Presidencia de la República en las condiciones actuales, sería una burla para quienes creyeron y entregaron su confianza a la 4T y no sólo para la militancia activa. Seguir a Morena enrolados en el caos actual perpetuaría los vicios que tanto han dañado a uno de los oficios que debería ser de los más nobles: la política.

Sí, hace falta una reforma electoral para el país, pero si se quiere que las cosas vayan bien, se debería empezar por casa. La muy desorientada dirigencia morenista piensa en ganar elecciones bajo los métodos que llevaron al fracaso a otros organismos partidistas, porque debe quedar claro que si los ingredientes de la fórmula son los mismos, los resultados no pueden ser diferentes.

Está bien, en el plano electoral –parece que es lo único importante–, seguramente Morena será la nueva aplanadora, pero no porque la gente esté convencida del rumbo –porque no lo hay–, sino porque del otro lado sólo se puede hallar cero oposición, y la verdad, más que un nuevo partido de derecha lo que urge es una verdadera organización de izquierda que convenza, pero es muy difícil ahora que todo el ámbito político está desfigurado.

Y es que, aunque parezca increíble, desde la derecha se puede ser honesto y austero, es más, desde la derecha se puede pensar en la soberanía de la nación, condiciones que preconiza el movimiento que hoy ejerce el poder. Vamos a decirlo de otra manera: la honestidad y la austeridad no fijan el rumbo político de ningún partido. Uno y otro pueden ser tan iguales, sobre todo en el discurso, que logran confundir al elector.

Lo peor es que Morena no ha logrado hacer de su militancia un ejemplo de honestidad ni tampoco ha alcanzado los niveles de austeridad pretendidos y anunciados –también en eso se parecen–, es decir, su principal oferta se gastó en las acciones de quienes ni eso de ser honestos y austeros entendieron, pero como la idea es no soltar el poder, cueste lo que cueste, el pago, al final, es el propio poder.