a semana que pasó dos temas llamaron la atención de los medios en EU. El primero fue el llamado que el presidente Trump hizo a la Guardia Nacional y al ejército a patrullar las calles en algunas urbes estadunidenses. La decisión se circunscribió a las ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, que por añadidura son afroamericanos. Por lo pronto, el patrullaje se realizó en Los Ángeles y Washington , pero, su intención es aumentarlo a otras ciudades como Chicago, Houston, Austin, Portland, etcétera.

Trump hizo una lectura sesgada y convenenciera de las funciones de Guardia Nacional. Desde su peculiar punto de vista, hay una emergencia nacional, determinada por el crimen y el desorden, que la policía no puede controlar. Las estadísticas señalan que salvo en algunos barrios, los delitos se han reducido gracias a diferentes programas de entrenamiento y el trabajo conjunto entre las organizaciones locales y la policía.

Entonces, ¿por qué el invento de que en esas y otras ciudades el crimen ha desbordado la policía? La respuesta que explica la premura de Trump es acallar y reprimir las crecientes protestas en contra de la desmedida y arbitraria forma de las autoridades migratorias de arremeter contra de miles de ciudadanos por considerar que pudieran ser indocumentados o criminales peligrosos. Para cumplir con su promesa de “limpiar el país de criminales”, Trump inventó la excusa de la “incapacidad y negativa de gobiernos locales” y llamó a los militares a realizar un trabajo que no es ni debiera ser su obligación, y para el cual no están capacitados.