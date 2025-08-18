▲ La UNAM fue merecedora de llamarse nacional porque su población estudiantil contaba con jóvenes de todos los estados y territorios. Foto Roberto García Ortiz

l tema de hoy, una instantánea al primer hogar chilango de un joven provinciano, quien, a esas fechas (mitad del siglo pasado), era un tozudo, obseso demandante de la revalidación de sus documentos escolares, emitidos por el Ateneo Fuente, venerable preparatoria saltillense que, sin demeritarla, considero que grabó las bases de mi posterior vocación por ser lo más cercano posible a “un mexicano de bien”.

La Universidad Nacional Autónoma de México era en ese entonces más nacional que autónoma. El acrónimo que todos conocemos hubiera sido más certero escrito con la A minúscula (UNaM). Algunos me dirán: ¿Y cuándo creció la A?, pero sería una larga y enjundiosa discusión para este día, en que me concreto a exponer un hecho irrebatible.

¿Por qué la universidad de los años 50 era plenamente merecedora del adjetivo “nacional”?, pues simplemente porque su población estudiantil contaba con jóvenes originarios de todos los estados y territorios que constituían la Federación mexicana.

CU era una torre de Babel en la que se hablaban todos los dialectos imaginables y, sin embargo, tanto parlantes como oyentes se entendían. Si el idioma no era problema, tampoco la complexión física, el color de la epidermis o los rasgos corporales. Menos aún el vestuario, el calzado: sandalias, tenis, botas vaqueras causaban el interés de quienes calzaban diferente y, en ocasiones, los que tenían “con qué” encargaban botas de tacón a los norteños.

Por supuesto, también se daban enfrentamientos individuales o de grupo, pero nunca vi a alguien sacar un arma blanca (o de otro color). Tampoco patear a un caído o denunciar a un rival ganador. De estas reyertas surgieron hasta buenas amistades.

De la autonomía no se oía hablar sino en tiempos de cambio de autoridades (directores o rector). Todo candidato que no contaba con el apoyo oficial dentro la universidad, o en la cúspide del gobierno nacional, exigía que la sucesión respectiva tomara en cuenta la opinión de estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicio.