Trump cedió ante el duro Putin // Protección de la selva Maya // Muelleros de Veracruz
ifícilmente Trump podría decir que Rusia hace lo que él quiere, como sostuvo de México y Canadá en la víspera de su reunión en Alaska con el presidente Putin. El líder ruso no hizo concesiones sobre Ucrania. Se vio firme y seguro. Tiene extensa experiencia tratando con mandatarios estadunidenses: con Biden se reunió una vez; con Trump, seis veces en su primer mandato; con Obama, nueve y con Bush (hijo), 28 ocasiones, en los dos periodos de ambos. Putin logró en la conferencia alaskarreras de Alaska poner a Trump de su lado. Si quieren que termine la guerra, debe respetarse su derecho a quedarse con el territorio que ha conquistado de Ucrania. El presidente Trump convocó a una reunión hoy, en Washington, a Zelensky y los líderes europeos para darles a conocer las condiciones del presidente ruso que lleva un cuarto de siglo en el poder. Será difícil que acepten. Así que serán varios países de los que Trump no puede decir que hacen lo que quiere: para empezar Rusia, luego China, India, Brasil, y probablemente, tampoco los europeos. La presidenta Sheinbaum aseguró que en México manda el pueblo.
La Selva Maya
Es la segunda reserva natural más importante después de la amazonia y los gobiernos de México, Guatemala y Belice firmaron la Declaración de Calakmul para protegerla. El acuerdo busca preservar la riqueza natural de 5.7 millones de hectáreas de la Gran Selva Maya distribuidas en los tres países. La presidenta Sheinbaum destacó que es la primera vez que los tres mandatarios se reúnen con un objetivo común. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, resaltó la riqueza cultural y natural compartida, mientras el primer ministro beliceño, Johnny Briceño, afirmó que las fronteras políticas no dividen, sino que unen en favor del planeta.
¿Error de captura?
Después del escándalo de sus vacaciones en Portugal, el secretario de Educación, Mario Delgado, se ha visto envuelto en otra situación comprometida. Adquirió un inmueble en el conocido centro comercial de Reforma 222 de la Ciudad de México y en su declaración patrimonial expresó que le costó 1.5 millones de pesos. Sin embargo, una investigación periodística puso a descubierto que tiene un valor de 15 millones. El funcionario aclaró que se trató de un “error de captura”. Se “comió” tres dígitos. Es difícil creer que fue un simple error. El tema es delicado y amerita una mayor explicación porque compró el inmueble a finales del año pasado, al terminar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, de la cual fue coordinador en su calidad de presidente de Morena y se manejó mucho dinero. Seguramente Claudia fue la primera sorprendida. Cuentas claras y el chocolate caliente ¿o cómo era?
Díselo a Claudia
Asunto: muelleros de Veracruz
Petición de los muelleros portuarios veracruzanos a la señora Presidenta para que el gobierno federal que encabeza nos liquide propiedades, inmuebles, maquinaria y equipo portuario que anticonstitucionalmente y antijurídicamente requisó Carlos Salinas de Gortari y hasta la fecha el gobierno federal los tiene bajo su jurisdicción. Por favor, recuerde que también somos pueblo.
Valente Rodríguez Ariza [email protected]
Twiteratti
Es increíble la cantidad de tonterías que circulan en redes sociales, pero algunas van más allá de cualquier límite. Vean lo que escribió este politólogo panista que se presenta como ligado a la Universidad de Guadalajara y el ITAM: “Muy probablemente la invasión estadunidense a México iniciará el 19 de agosto, (mañana), día en el que Norma Piña, ministra presidenta de la legítima SCJN, anunció una sesión extraordinaria. Al estilo de Juárez, Piña se declarará presidenta, Washington la reconocerá y Trump ordenará el ataque”.
Emilio Vallejo Rangel-Larios @EmilioVallejoRL”
