ifícilmente Trump podría decir que Rusia hace lo que él quiere, como sostuvo de México y Canadá en la víspera de su reunión en Alaska con el presidente Putin. El líder ruso no hizo concesiones sobre Ucrania. Se vio firme y seguro. Tiene extensa experiencia tratando con mandatarios estadunidenses: con Biden se reunió una vez; con Trump, seis veces en su primer mandato; con Obama, nueve y con Bush (hijo), 28 ocasiones, en los dos periodos de ambos. Putin logró en la conferencia alaskarreras de Alaska poner a Trump de su lado. Si quieren que termine la guerra, debe respetarse su derecho a quedarse con el territorio que ha conquistado de Ucrania. El presidente Trump convocó a una reunión hoy, en Washington, a Zelensky y los líderes europeos para darles a conocer las condiciones del presidente ruso que lleva un cuarto de siglo en el poder. Será difícil que acepten. Así que serán varios países de los que Trump no puede decir que hacen lo que quiere: para empezar Rusia, luego China, India, Brasil, y probablemente, tampoco los europeos. La presidenta Sheinbaum aseguró que en México manda el pueblo.

La Selva Maya

Es la segunda reserva natural más importante después de la amazonia y los gobiernos de México, Guatemala y Belice firmaron la Declaración de Calakmul para protegerla. El acuerdo busca preservar la riqueza natural de 5.7 millones de hectáreas de la Gran Selva Maya distribuidas en los tres países. La presidenta Sheinbaum destacó que es la primera vez que los tres mandatarios se reúnen con un objetivo común. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, resaltó la riqueza cultural y natural compartida, mientras el primer ministro beliceño, Johnny Briceño, afirmó que las fronteras políticas no dividen, sino que unen en favor del planeta.

¿Error de captura?

Después del escándalo de sus vacaciones en Portugal, el secretario de Educación, Mario Delgado, se ha visto envuelto en otra situación comprometida. Adquirió un inmueble en el conocido centro comercial de Reforma 222 de la Ciudad de México y en su declaración patrimonial expresó que le costó 1.5 millones de pesos. Sin embargo, una investigación periodística puso a descubierto que tiene un valor de 15 millones. El funcionario aclaró que se trató de un “error de captura”. Se “comió” tres dígitos. Es difícil creer que fue un simple error. El tema es delicado y amerita una mayor explicación porque compró el inmueble a finales del año pasado, al terminar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, de la cual fue coordinador en su calidad de presidente de Morena y se manejó mucho dinero. Seguramente Claudia fue la primera sorprendida. Cuentas claras y el chocolate caliente ¿o cómo era?