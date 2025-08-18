La derecha llega al poder en Bolivia

D

espués de celebrarse ayer las elecciones generales en Bolivia para la presidencia y el Congreso, es una realidad que la izquierda boliviana ya no estará gobernando por más tiempo. La pérdida del poder político que estuvo dirigiendo por 20 años, anuncia un revés para el progresismo en América del Sur y una notable fractura el poder popular que se evidenciaba en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Si bien, hasta la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre se sabrá quién será finalmente el presidente electo de Bolivia, es significativa la ventaja que obtuvo el demócrata cristiano Rodrigo Paz Pereira con 32 por ciento de los votos; mientras se registró un avance del millonario Samuel Doria Medina, de la derecha conservadora con su Alianza Unidad, que alcanzó 20.2 por ciento y el ex presidente Jorge Quiroga, con su agrupamiento de centro derecha Alianza Libre, terminó con 27.3 por ciento.

Lo anterior son hechos que advierten un cambio en el rumbo político en el país sudamericano. En efecto, la derecha triunfante –en cualquiera de sus versiones– hará todo lo posible para acabar con el modelo económico estatista; también buscará subordinar la todavía existente política de bienestar social y, fundamentalmente, abrirá los espacios para que las trasnacionales recobren los preciados hidrocarburos bolivianos.

Mario Trujillo Bolio

Precisión al artículo de Hugo Aboites

Saludos al único periódico que diariamente publica en portada información sobre el genocidio en Gaza.

Escribo a título personal, pues el tema me interpela, para mencionar algunas imprecisiones del artículo “Gaza y el silencio universitario”, del profesor Hugo Aboites.

No es el Colmex la primera institución en romper vínculos con universidades israelíes a raíz de la demanda estudiantil; fue el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en mayo de 2024. También quiero señalar que por lo que respecta al CIDE, estudiantes y un grupo pequeño de profesoras y profesores hemos levantado la voz realizando mensualmente, desde octubre de 2023, actividades académicas, de divulgación y solidaridad con el pueblo gazatí; algunas de ellas en colaboración con el Instituto Mora. Por supuesto que no han sido muy mediáticas y quizás es el motivo por el que se desconocen, pero todas ellas se pueden ver en la página de YouTube del CIDE. No dejemos de hablar de Palestina.

Ruth Dávila, profesora investigadora del CIDE

Misiva a Fernando Jiménez Mier y Terán

Estimado colega Fernando: