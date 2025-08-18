Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 27

Sebastián Solorza es una cara conocida en la pantalla entre los chilenos gracias a su papel protagónico en una exitosa serie policiaca. Ahora, este actor con síndrome de Down quiere romper moldes: aspira a disputar las elecciones presidenciales de Chile, a celebrarse el 16 de noviembre. A los 43 años, busca juntar 35 mil firmas que le permitirían registrarse y competir en los polarizados comicios, marcados por el pulso firme entre la extrema derecha y el comunismo. “He pasado toda mi vida rompiendo prejuicios como actor, trabajador y ciudadano”, sostuvo a mediados de julio al lanzar su precandidatura, la primera en una contienda presidencial por una persona con síndrome de Down dentro y fuera de Chile.