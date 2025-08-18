Mundo
Se candidatea actor con síndrome de Down
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 27

Sebastián Solorza es una cara conocida en la pantalla entre los chilenos gracias a su papel protagónico en una exitosa serie policiaca. Ahora, este actor con síndrome de Down quiere romper moldes: aspira a disputar las elecciones presidenciales de Chile, a celebrarse el 16 de noviembre. A los 43 años, busca juntar 35 mil firmas que le permitirían registrarse y competir en los polarizados comicios, marcados por el pulso firme entre la extrema derecha y el comunismo. “He pasado toda mi vida rompiendo prejuicios como actor, trabajador y ciudadano”, sostuvo a mediados de julio al lanzar su precandidatura, la primera en una contienda presidencial por una persona con síndrome de Down dentro y fuera de Chile.

