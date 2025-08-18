De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 27

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este fin de semana que Estados Unidos busca imponer una narrativa con el objetivo de “agredir” a la república bolivariana, tras el despliegue de 4 mil efectivos hacia el mar Caribe “para combatir el narcotráfico”.

El funcionario enfatizó que “el problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Indicó que “las mayores agresiones imperialistas van precedidas de la preparación de la opinión pública internacional, construidas siempre sobre la manipulación y de hechos infundados, donde la falsedad prevalece”, informó Últimas Noticias en su página web

“Anunciaron un despliegue en el mar Caribe para combatir a los cárteles. Nos preguntamos: ¿por qué no en el Pacífico, por donde se trafica la mayor parte de la droga que va hacia Estados Unidos? ¿Será que el problema es la zona, el verdadero propósito es Venezuela? Esto es lo quieren hacer creer.”

Insistió en que se trata de “una estrategia para imponer una narrativa y construir falsos positivos. Es una batalla entre la verdad y la mentira, pero el aparato mediático del imperialismo es tan grande que logra hacer que las mentiras se conviertan en verdades. Estamos en un momento de desamparo internacional, donde las reglas del derecho no existen”.