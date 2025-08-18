El mandatario invita su homólogo de EU a conocer el “verdadero Brasil”
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 26
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadunidense, Donald Trump, en un video grabado en un jardín de su residencia en el que afirma estar “plantando comida y no violencia ni odio”.
En medio de una crisis diplomática y comercial con la mayor potencia mundial, Lula sembró una semilla de uva, uno de los productos brasileños afectados por los aranceles punitivos de Trump, en el Palacio de la Alvorada y compartió el momento en un video grabado por su esposa, Janja da Silva.
“Espero que algún día usted pueda visitar (el palacio presidencial) y podamos conversar para que pueda conocer el verdadero Brasil”, expresó Lula a Trump en el video, publicado en su cuenta de X.
“Esto es un ejemplo. Estoy plantando comida y no violencia ni odio”, agregó el mandatario.
A comienzos de agosto, Trump impuso a muchos productos de Brasil aranceles de 50 por ciento, entre los más altos del mundo. Justificó la decisión alegando que la justicia de ese país adelanta una “caza de brujas” contra su aliado, el ex presidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista contra Lula en 2022.
Los gravámenes afectan varias exportaciones clave de la primera economía latinoamericana, como café, frutas y carne.
Además, Estados Unidos sancionó al juez a cargo del proceso de Bolsonaro y a otros siete magistrados de la Corte Suprema.
Lula ha expresado respaldo al tribunal supremo y prometió “defender (...) la soberanía del pueblo brasileño”.
Bolsonaro conocerá su veredicto entre 2 y 12 de septiembre. De ser hallado culpable se expone a unos 40 años de prisión.