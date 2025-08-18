Afp

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 26

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadunidense, Donald Trump, en un video grabado en un jardín de su residencia en el que afirma estar “plantando comida y no violencia ni odio”.

En medio de una crisis diplomática y comercial con la mayor potencia mundial, Lula sembró una semilla de uva, uno de los productos brasileños afectados por los aranceles punitivos de Trump, en el Palacio de la Alvorada y compartió el momento en un video grabado por su esposa, Janja da Silva.

“Espero que algún día usted pueda visitar (el palacio presidencial) y podamos conversar para que pueda conocer el verdadero Brasil”, expresó Lula a Trump en el video, publicado en su cuenta de X.

“Esto es un ejemplo. Estoy plantando comida y no violencia ni odio”, agregó el mandatario.