Lunes 18 de agosto de 2025, p. 26

La Paz., Dos candidatos de derecha, el senador Rodrigo Paz Pereira y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez, disputarán la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta el 19 de octubre, tras obtener las mayores votaciones en los comicios de este domingo, según un conteo preliminar de la autoridad electoral. El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se encaminaba a sufrir su peor derrota en 20 años.

Paz, de 57 años, postulado por el Partido Demócrata Cristiano, y cuyo sorpresivo primer lugar no fue anticipado hace una semana por las encuestas, alcanzaba 32.18 por ciento de los votos con 92 por ciento del escrutinio. Quiroga (65), de la coalición Alianza Libre, obtenía 26.85 por ciento, informó el Tribunal Supremo Electoral en su página web.

Eduardo del Castillo, del MAS, había conseguido apenas 3.6 por ciento de la votación.

Andrónico Rodríguez, el otro candidato izquierdista y quien rompió con el MAS y contendió por otra alianza política, tuvo un mejor desempeño, pero también quedó alejado con 8 por ciento de los sufragios.

Después de 20 años en el poder, la izquierda, impulsada primero por Evo Morales y luego por el presidente Luis Arce –que en 2020 triunfó con 55 por ciento de los votos– dejará el poder el 8 de noviembre.

Las elecciones se definirían en una segunda vuelta el 19 de octubre, al no obtener ningún candidato más de 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales. Los resultados oficiales completos se informarán en un plazo de siete días. Será la primera vez en el país sudamericano que se efectúa una segunda ronda.

“Bolivia no sólo está pidiendo un cambio de gobierno, demanda un cambio de sistema político”, afirmó Paz, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993,) en un discurso anoche.

“Es el inicio de una gran victoria, de una enorme transformación”, agregó ante sus seguidores al grito de “renovación”.

“Esperemos que esta segunda vuelta sea limpia, transparente (...) pongamos en términos futbolísticos, hemos clasificado a una final, no hemos ganado nada”, expresó.

Más temprano Quiroga, quien enfrentará a Paz en la segunda vuelta, reconoció los resultados y lo felicitó por su desempeño.

“Tenemos el desafío de pasar de un país con un centralismo estatista a una nación con libertad, con propiedad individual titulada para cada persona, con inversión, libre comercio, autonomías profundas y efectivas. Tenemos que saltar del país analógico y retrasado a la nación tecnológica digital que ingrese a la era de la inteligencia artificial”, afirmó Quiroga tras conocerse los resultados preliminares.

El candidato fue presidente durante un año, entre 2001 y 2002, después de que Hugo Banzer, un ex dictador de los años 70, renunció.