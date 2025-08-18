▲ Decenas de casas fueron arrasadas por inundaciones en el distrito de Buner, en el noroeste de Pakistán. Foto Ap

Ap, Afp, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 25

Buner. Las lluvias monzónicas que golpearon el norte de Pakistán dejaron más de 300 muertos y 150 desaparecidos; mientras en España feroces incendios consumieron más de 100 mil hectáreas con un saldo de tres muertos; en tanto, en Puerto Rico miles de personas se quedaron sin electricidad tras el impacto del huracán Erin.

Las autoridades paquistaníes elevaron ayer a 323 el número de muertos, entre ellos 273 hombres, 29 mujeres y 21 niños, en varias localidades de la provincia de Jaiber Pajtunjuá, en el noroeste del país. Buner fue el municipio más afectado con 209 fallecimientos hasta el momento.

Ayer se desvanecieron las esperanzas de encontrar supervivientes entre los 150 desaparecidos, tras las devastadoras lluvias, pese al esfuerzo de los rescatistas y residentes que llevaban tres días buscando entre los escombros.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, manifestó su “profundo pesar por la trágica pérdida de vidas” ocasionadas por las inundaciones registradas en Pakistán e India.

En España, el calor abrasador dificultó los esfuerzos por contener 20 grandes incendios forestales en todo el país, lo que llevó al gobierno a desplegar 500 efectivos adicionales de la unidad militar de emergencias para apoyar las operaciones para sofocar el fuego.

En la región noroccidental de Galicia, varios incendios confluyeron para formar una enorme llamarada, lo que obligó a cerrar autopistas y servicios ferroviarios en la región.