Huracán deja sin electricidad a casi 150 mil personas en Puerto Rico
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 25
Buner. Las lluvias monzónicas que golpearon el norte de Pakistán dejaron más de 300 muertos y 150 desaparecidos; mientras en España feroces incendios consumieron más de 100 mil hectáreas con un saldo de tres muertos; en tanto, en Puerto Rico miles de personas se quedaron sin electricidad tras el impacto del huracán Erin.
Las autoridades paquistaníes elevaron ayer a 323 el número de muertos, entre ellos 273 hombres, 29 mujeres y 21 niños, en varias localidades de la provincia de Jaiber Pajtunjuá, en el noroeste del país. Buner fue el municipio más afectado con 209 fallecimientos hasta el momento.
Ayer se desvanecieron las esperanzas de encontrar supervivientes entre los 150 desaparecidos, tras las devastadoras lluvias, pese al esfuerzo de los rescatistas y residentes que llevaban tres días buscando entre los escombros.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, manifestó su “profundo pesar por la trágica pérdida de vidas” ocasionadas por las inundaciones registradas en Pakistán e India.
En España, el calor abrasador dificultó los esfuerzos por contener 20 grandes incendios forestales en todo el país, lo que llevó al gobierno a desplegar 500 efectivos adicionales de la unidad militar de emergencias para apoyar las operaciones para sofocar el fuego.
En la región noroccidental de Galicia, varios incendios confluyeron para formar una enorme llamarada, lo que obligó a cerrar autopistas y servicios ferroviarios en la región.
El sur de Europa sufre una de las peores temporadas de incendios forestales en dos décadas y España es uno de los países más afectados. Sólo en la semana reciente, el fuego dejó tres muertos y ha quemado más de 115 mil hectáreas.
El gobierno español aceptó ayuda de Alemania, Eslovaquia, Países Bajos, Francia e Italia. Además, el ministerio del Interior informó que detuvo a 27 personas e investigó a 92 por presunta implicación en la quema.
Portugal también arde
En el país vecino de Portugal los incendios forestales arrasaron unas 155 mil hectáreas de vegetación en lo que va de año, según datos provisionales del Instituto de Protección Forestal, lo que representa el triple de la media de este periodo entre 2006 y 2024. Cerca de la mitad de esa superficie ardió sólo en los pasados tres días.
En tanto, el huracán Erin se debilitó a categoría tres mientras sus bandas exteriores azotaban Islas Vírgenes y Puerto Rico, pero los meteorólogos advirtieron que estaba creciendo rápidamente. Al cierre de la edición regresó a categoría cuatro.
Erin, el primer huracán en la temporada del Atlántico de 2025, alcanzó antier la categoría cinco con vientos máximos de 260 kilómetros por hora y dejó a 147 mil personas sin electricidad en Puerto Rico, donde el clima tormentoso obligó a cancelar más de 20 vuelos, informaron autoridades.