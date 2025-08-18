▲ El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una videoconferencia con el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la guerra entre Moscú y Kiev. Foto Afp

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 25

Washington. El presidente Donald Trump afirmó ayer haber logrado “grandes avances” con Rusia hacia un posible acuerdo de paz en Ucrania, y señaló que recuperar Crimea y la membresía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están fuera de discusión para Kiev, a horas de reunirse hoy en Washington con su par ucranio, Volodymir Zelensky, y sus aliados europeos para abordar la exigencia de Moscú sobre la cesión del Donbás.

“¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, previo a la reunión con Zelensky, quien volverá a ser recibido en el Despacho Oval, tras su visita a Washington el pasado 28 de febrero, cuando fue abruptamente expulsado del recinto.

El mandatario estadunidense atacó de nuevo a los medios de comunicación por su cobertura sobre la reunión cumbre que sostuvo con el líder ruso, Vladimir Putin, en Alaska, el viernes pasado, y que culminó sin anuncios concretos para poner fin a la guerra de tres años y medio entre Kiev y Moscú.

“Las noticias falsas llevan tres días diciendo que sufrí una ‘gran derrota’ al permitir que el presidente de Rusia celebrara una importante cumbre en Estados Unidos. En realidad, a él le hubiera encantado celebrar la cita en cualquier otro lugar que no fuera Estados Unidos, y las noticias falsas lo saben”, escribió en su red Truth Social.

En otro mensaje señaló: “el presidente Zelensky puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o seguir luchando. Recuerden cómo empezó todo. No se puede volver atrás: (Barack) Obama cedió Crimea (¡hace 12 años sin disparar un solo tiro!) y Ucrania no entró en la OTAN ¡Hay cosas que nunca cambian!”

Zelensky estará acompañado del presidente francés Emmanuel Macron, el canciller federal alemán Friedrich Merz, la premier italiana, Giorgia Meloni, su par británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.