Jerusalén. Las fuerzas armadas de Israel bombardearon ayer una planta de energía eléctrica en las afueras de Saná, capital de Yemen, a la cual calificó de infraestructura utilizada por los rebeldes hutíes para lanzar misiles y drones contra su territorio.
“El acto de agresión tuvo por objetivo los generadores de electricidad de la central, dejándolos fuera de servicio”, señaló el reporte de la cadena de televisión Al Masirah, vinculada al movimiento chiíta.
El medio de comunicación no precisó si el ataque israelí fue ejecutado con aviones, misiles o drones. Más tarde, indicó que las llamas fueron sofocadas y no se registraron víctimas.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que “continuarán actuando contra los ataques continuos y repetidos de los hutíes”.
Horas después, Yahya Sari, vocero militar de la insurgencia hutí, confirmó en su canal de Telegram una “operación militar de alta calidad contra el aeropuerto de Lod (término con el que denominan al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv), en la región ocupada de Yaffa, en la cual utilizaron un misil balístico hipersónico: el Palestina 2”.