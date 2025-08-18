Afp, Xinhua y Europa Press

Jerusalén. Las fuerzas armadas de Israel bombardearon ayer una planta de energía eléctrica en las afueras de Saná, capital de Yemen, a la cual calificó de infraestructura utilizada por los rebeldes hutíes para lanzar misiles y drones contra su territorio.

“El acto de agresión tuvo por objetivo los generadores de electricidad de la central, dejándolos fuera de servicio”, señaló el reporte de la cadena de televisión Al Masirah, vinculada al movimiento chiíta.

El medio de comunicación no precisó si el ataque israelí fue ejecutado con aviones, misiles o drones. Más tarde, indicó que las llamas fueron sofocadas y no se registraron víctimas.