Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 24

“Los niños en Gaza se mueren de hambre. En toda la franja, la mayoría de los menores examinados por los equipos sanitarios de Unrwa están demacrados, débiles y corren el riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan con urgencia. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, más de 50 mil infantes han muerto o resultado heridos desde octubre de 2023. Es hora de detener esta guerra contra los niños.”

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa)

“El pueblo que lucha por la liberación de Palestina tiene el derecho legal y moral de combatir al opresor.”

Roger Waters, cantautor inglés

