▲ Ilana Gritzewsky (izquierda), con nacionalidad israelí y mexicana y quien estuvo cautiva por Hamas durante 55 días, celebró este domingo una boda simbólica con su pareja, Matan Zangauker, quien permanece secuestrado por el grupo de resistencia islámica. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, con la participación de la familia del joven que aún no es recuperado. Foto Ap

Afp, Reuters, Ap, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 24

Tel Aviv., Un millón de manifestantes salieron ayer a lo largo de todo Israel para exigir el fin de la guerra en la franja de Gaza y que se garantice la liberación de los rehenes, un reclamo rechazado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Cerca de un millón de israelíes ondearon banderas de su país y portaron fotos de los cautivos, hicieron que silbatos, bocinas y tambores resonaran en concentraciones por todo el país, desde la madrugada de este domingo. Anat Angrest, madre del rehén Matan Angrest, en la llamada Plaza de los Rehenes, ubicada en Tel Aviv, declaró a medios de comunicación que en el marco de un día de paro “todo se detiene para recordar el valor más elevado: la inviolabilidad de la vida”.

Los manifestantes también se congregaron en decenas de puntos en todo el país, incluso fuera de las residencias de algunos políticos, cuarteles militares y en las principales carreteras, donde policías antimotines los rociaron con cañones de agua cuando bloqueaban carriles (incluida la carretera principal entre Jerusalén y Tel Aviv) y encendían hogueras que cubrían los caminos de humo.

“La presión militar no trae de vuelta a los rehenes, sólo los mata”, sostuvo el ex rehén Arbel Yehoud durante su intervención en la explanada, donde agregó que “la única manera de traerlos de vuelta es mediante un acuerdo, todo de una vez, sin juegos”.

El foro de las familias de rehenes, que convocó a esta jornada, calculó en 500 mil el número de participantes en Tel Aviv y una cifra igual en todo el país, pero las fuerzas de seguridad cifraron en 200 mil asistentes y no reportó heridos, aunque informaron de la detención de 38 individuos “por alterar el orden público”.

Posición de la ultraderecha

“Quienes piden hoy poner fin a la guerra sin una derrota de Hamas, no sólo refuerzan la posición del grupo islamista y alejan la liberación de nuestros rehenes, sino que garantizan también que los horrores del 7 de octubre se repitan una y otra vez, y tengamos que luchar una guerra sin fin”, sentenció Netanyahu en una reunión de gabinete.

El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, calificó el paro de “una campaña perjudicial que juega a favor” del movimiento de resistencia islámica.

El también ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, en un comunicado acusó a los manifestantes de intentar “debilitar a Israel”.

Familias de los cautivos anunciaron la instalación de campamentos en la frontera con la franja de Gaza y denunciaron la “tozudez” del premier israelí por terminar las negociaciones con Hamas, lo que los obliga a “intensificar la lucha y hacer todo lo posible para recuperar” a sus seres queridos, incluso si es durmiendo a pocos metros de la zona limítrofe.