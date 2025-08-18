Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 30

Tlalnepantla, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Alejandro Germán N, conocido como lord pádel, junto con su esposa Alejandra N y los escoltas Othón N y Germán N, investigados por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el 19 de julio, en el club Alfa Pádel del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Explicó que para el traslado de estas personas contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la policía de Atizapán de Zaragoza.

Indicó que los presuntos culpables quedaron a disposición de un Juez al interior del penal quien será el que determine su situación jurídica.