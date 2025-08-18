Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 30

Campeche, Camp., La gobernadora morenista Layda Sansores Sanromán aseguró que “digan lo que digan los demás”, su viaje a Ámsterdam (Países Bajos), contó con la autorización del Congreso estatal.

Para los que critican que haya tomado vacaciones, la mandataria publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando la cumbia Que nadie sepa mi sufrir, de la Sonora Dinamita junto con una de sus hijas, mientras la graba su hermana Laura Sansores, quien es la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias Estatal.

“Les comparto este momento alegre a los que me comprenden y a los que critican que haya tomado vacaciones (seis días), las únicas del año”, señaló.