Lunes 18 de agosto de 2025, p. 30
Campeche, Camp., La gobernadora morenista Layda Sansores Sanromán aseguró que “digan lo que digan los demás”, su viaje a Ámsterdam (Países Bajos), contó con la autorización del Congreso estatal.
Para los que critican que haya tomado vacaciones, la mandataria publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando la cumbia Que nadie sepa mi sufrir, de la Sonora Dinamita junto con una de sus hijas, mientras la graba su hermana Laura Sansores, quien es la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias Estatal.
“Les comparto este momento alegre a los que me comprenden y a los que critican que haya tomado vacaciones (seis días), las únicas del año”, señaló.
“Fui a pasar mi cumpleaños número 80 con una de mis hijas y mis dos únicas nietas que me enloquecen”, agregó.
“Mi hija Layda no puede salir del país, pues se le está gestionando asilo para proteger su vida. Hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces te obliga a pagar elevadas facturas”, comentó la gobernadora de Campeche.
Manifestó que pasó su onomástico “con ellas, con mis otros dos hijos, mis hermanas y parte de mi tribu que alcanzó a llegar. Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo donde se encuentren, “digan lo que digan los demás”.