Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 30

Acapulco, Gro., Pescadores dieron a conocer que el viernes pasado comenzaron a morir en la laguna de Tres Palos cientos de ejemplares de robalo, pijolín, lisa, carpa, cuatete, mojarra, bagre, chacal y charal, especies destinadas al comercio y a la alimentación; indicó que desde ayer se comenzó a percibir olores fétidos.

En conferencia en el poblado Plan de los Amates, pescadores advirtieron que lo anterior afecta a 7 mil 500 familias de 90 cooperativas dedicadas a la captura y comercialización, y otras 15 mil familias sufren los estragos de forma indirecta.

Por ello, pidieron a los tres niveles de gobierno remediar la contaminación en la zona, así como investigar qué causó el deceso de peces, que ayer se acumulaban en la ribera de la laguna de Tres Palos, a la altura de Plan de los Amates.

El presidente de la Confederación de Trabajadores, Pescadores, Líderes Sociales y Transportistas, Fernando Ureña, exigió a las autoridades impedir que la laguna siga siendo dañada.

Solicitó que el ayuntamiento de Acapulco active sus plantas tratadoras de aguas residuales. Supuso que los trabajos de dragado en el río La Sabana podrían ser la fuente de la polución, por los desechos de las máquinas que se utilizan.