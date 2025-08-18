Lunes 18 de agosto de 2025, p. 29
Sáric, Son., En una nueva jornada de búsqueda en la región fronteriza del norte del estado, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que localizó seis camionetas calcinadas y dos cuerpos carbonizados en terrenos del cerro El Chile, en el trayecto que conecta a Sáric con El Sásabe, lo cual fue notificado a autoridades ministeriales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que durante el operativo de acompañamiento a las buscadoras, los restos calcinados que se hallaron en las faldas del cerro, fueron asegurados y trasladados por el área de Servicios Periciales para su análisis científico.
De acuerdo con la dependencia, estos fragmentos serán sometidos a estudios especializados con el fin de determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas en la región.
Por su parte, la FGJES aseguró que sólo se encontraron tres vehículos en avanzado estado de deterioro en la brecha que conduce al cerro El Chile.
Detalló que los automotores presentaban signos de abandono de larga data y serán revisados para descartar vínculos con agresiones perpetradas en la zona.
Las madres buscadoras explicaron que el hallazgo de las seis camionetas y los cuerpos fue en distintos puntos del mismo paraje, de una región que históricamente es señalada por su uso como corredor de trasiego ilegal.
El cerro El Chile, entre Sáric y El Sásabe, ha sido escenario de enfrentamientos armados y hallazgos relacionados con la violencia perpetrada por organizaciones del crimen organizado.
Colectivos y habitantes de la región han denunciado que la zona es de difícil acceso y que en ella suelen encontrarse restos de vehículos y rastros de actividades delictivas.
Las buscadoras de Sonora destacaron que la jornada fue “positiva”, pues cada resto localizado acerca a las familias a la posibilidad de obtener respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.
Reiteraron que continuarán con las exploraciones en la región, acompañadas por autoridades para dar certeza a las investigaciones.