Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 29

Sáric, Son., En una nueva jornada de búsqueda en la región fronteriza del norte del estado, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que localizó seis camionetas calcinadas y dos cuerpos carbonizados en terrenos del cerro El Chile, en el trayecto que conecta a Sáric con El Sásabe, lo cual fue notificado a autoridades ministeriales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que durante el operativo de acompañamiento a las buscadoras, los restos calcinados que se hallaron en las faldas del cerro, fueron asegurados y trasladados por el área de Servicios Periciales para su análisis científico.

De acuerdo con la dependencia, estos fragmentos serán sometidos a estudios especializados con el fin de determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas en la región.

Por su parte, la FGJES aseguró que sólo se encontraron tres vehículos en avanzado estado de deterioro en la brecha que conduce al cerro El Chile.

Detalló que los automotores presentaban signos de abandono de larga data y serán revisados para descartar vínculos con agresiones perpetradas en la zona.