Antonio Heras y Ricardo Montoya

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 29

Integrantes de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Personas de Baja California denunciaron que fueron amenazados por su actividad y por señalamientos que hicieron contra la inacción de la Fiscalía General del Estado en Mexicali.

“Acabamos de recibir llamadas, entre insultos y amenazas, desconocemos su origen pero son formas cobardes de amedrentar”, denunciaron ayer.

Soraya Anna y Gonzalo Moreno comenzaron la búsqueda de personas desaparecidas con esa célula desde marzo de 2023, tras la de-saparición de su hijo Kevin durante su segundo día de trabajo en el bar Shots de la capital del estado.

En Querétaro, colectivos de madres buscadoras hicieron un llamado urgente a la no revictimización, a la eliminación de obstáculos burocráticos y a garantizar una búsqueda efectiva y sin fronteras, durante un conversatorio en las instalaciones de la 61 Legislatura del estado.

El colectivo Luciérnagas Buscadoras denunciaron la inoperancia de las autoridades, la falta de coordinación entre entidades federativas y la revictimización sistemática que enfrentan las víctimas y sus familias.

En un ambiente cargado de testimonios y exigencias, reprocharon la omisión de las instituciones encargadas de localizar personas y la aplicación deficiente de las leyes existentes.