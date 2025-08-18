Eran originarias de el cortijo 7 de las víctimas mortales
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 29
Chilpancingo, Gro., Diez integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) fueron asesinados y cinco resultaron lesionados en el municipio indígena mixteco de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, informaron habitantes de la comunidad El Cortijo.
En la página de Facebook Ayutla Pueblito Bello, los lugareños difundieron una fotografía con los féretros de ocho de los 10 policías comunitarios abatidos, de los cuales siete eran originarios de El Cortijo, dos del poblado El Rincón y uno de Cuanacuazapa.
En respuesta, fuentes del gobierno estatal dieron a conocer que se puso en marcha un operativo conjunto en el que incluso habrían participado fuerzas federales que se trasladaron al lugar, donde fue localizada una camioneta baleada pero no encontraron a ninguna persona fallecida. Indicaron que en el sitio se instaló una Base de Operaciones Mixta.
Ayer por la mañana fueron notificados de que en una presunta emboscada habría privado de la vida a al menos ocho integrantes de la Upoeg y cinco habrían quedado lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital IMSS-Bienestar de Ayutla.
Por la tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mencionaron el hecho, aunque oficialmente no existe reporte oficial alguno.
En región Costa Chica, debido a asaltos y violaciones de mujeres, se instaló en 2014 la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla de los Libres de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Sin embargo, varios de sus dirigentes fueron encarcelados, la mayoría en el Centro de Readaptación Social de Acapulco.
Además, de unos años a la fecha, los grupos criminales Los Ardillos y Los Rusos se disputan el territorio para el trasiego de droga, por lo que son frecuentes los enfrentamientos.
Una versión no confirmada oficialmente indica que la emboscada a los policías comunitarios de la Upoeg, originarios de la comunidad de El Cortijo, ocurrió cuando se dirigían a la vecina población El Rincón.
Estas localidades se ubican en la parte media de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, que se rige por usos y costumbres y se ubica a unos 139 kilómetros del puerto de Acapulco.
El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, asesinado en octubre de 2023 en Chilpancingo, durante muchos años mantuvo una relación de respeto e incluso de coordinación con la CRAC-PC, que se deterioró por la actividad de grupos delictivos.
Además, se informó de manera extraoficial sobre la ejecución de un sujeto conocido como El Nejo, mecánico de la localidad de Tlalapa, en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres.