▲ Féretros de ocho de 10 poli-cías comunitarios de la Upoeg asesinados presuntamente en una emboscada; siete eran originarios de la comunidad El Cortijo, dos de El Rincón y uno de Cuanacuazapa. Foto tomada de la página de Facebook Ayutla Pueblito Bello

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025

Chilpancingo, Gro., Diez integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) fueron asesinados y cinco resultaron lesionados en el municipio indígena mixteco de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, informaron habitantes de la comunidad El Cortijo.

En la página de Facebook Ayutla Pueblito Bello, los lugareños difundieron una fotografía con los féretros de ocho de los 10 policías comunitarios abatidos, de los cuales siete eran originarios de El Cortijo, dos del poblado El Rincón y uno de Cuanacuazapa.

En respuesta, fuentes del gobierno estatal dieron a conocer que se puso en marcha un operativo conjunto en el que incluso habrían participado fuerzas federales que se trasladaron al lugar, donde fue localizada una camioneta baleada pero no encontraron a ninguna persona fallecida. Indicaron que en el sitio se instaló una Base de Operaciones Mixta.

Ayer por la mañana fueron notificados de que en una presunta emboscada habría privado de la vida a al menos ocho integrantes de la Upoeg y cinco habrían quedado lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital IMSS-Bienestar de Ayutla.

Por la tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mencionaron el hecho, aunque oficialmente no existe reporte oficial alguno.

En región Costa Chica, debido a asaltos y violaciones de mujeres, se instaló en 2014 la Casa de Justicia de El Paraíso en Ayutla de los Libres de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Sin embargo, varios de sus dirigentes fueron encarcelados, la mayoría en el Centro de Readaptación Social de Acapulco.