Condena el genocidio del sistema capitalista contra Palestina // Moisés planteó pasar del discurso de solidaridad a la acción con protestas y brigadas
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 28
Tapachula, Chis., Seguir construyendo nuevas formas de organización, mayor participación de las mujeres, reforzar el diálogo entre comunidades y continuar la lucha contra los embates del capitalismo, incluyendo el acecho del crimen organizado, fueron algunas de las principales conclusiones del encuentro Resistencias y rebeldías, algunas partes del todo, celebrado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al que asistieron representantes de 37 países.
Durante las mesas de diálogo e intercambio de ideas que duraron dos semanas en el Semillero Comandanta Ramona, ubicado en el caracol de Morelia, municipio oficial de Altamirano, en la región Selva de Chiapas, condenó el genocidio del sistema capitalista contra Palestina y expresó su solidaridad con ese pueblo.
Los zapatistas reconocieron haber incurrido en errores dentro de sus estructuras de gobierno que fueron corrigiendo, y siguen mejorando a través de múltiples y constantes espacios de diálogo entre las poblaciones.
El subcomandante insurgente Moisés expuso que en la reunión participaron localidades no zapatistas, para crear un frente amplio contra la división provocada por los partidos políticos y los capitales, a través de proyectos.
“Esta apertura permite que los pueblos se reconozcan mutuamente en problemas comunes, y examinen cómo afrontar juntos el futuro más allá del capitalismo”, señalaron asistentes al encuentro.
También abordaron cómo dentro del zapatismo las formas de gobierno jerárquicas reproducían las pirámides de poder similares a las del capitalismo, y afectaban el desarrollo de la lucha, pero la autocrítica permitió las correcciones necesarias.
Narraron que así pasó el EZLN de las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos, a los grupos de autonomía local y los encuentros de interzona, en los que quienes mandan son los mismos habitantes, y cuyas alternativas han permitido mayor cercanía entre autoridades y comunidades, más participación de jóvenes y mujeres, y la experiencia constante con la idea del común.
“Estas nuevas estructuras buscan que las decisiones nazcan desde abajo y se articulen horizontalmente, evitando acumulación de poder”, apuntaron.
“El pueblo es el que tiene que aprender a gobernar, el verdadero poder popular”, subrayó Moisés, quien puntualizó que esta reorganización siempre estará acompañada de la comandancia general y del comité clandestino del EZLN. Agregó que en las localidades hay dolor, rabia, discriminación, explotación, y la idea es “cómo vamos hacer para conjuntar el pensamiento” en la resistencia.
Convocan a recuperar saberes ancestrales
En cuanto a enfrentar al capitalismo, los participantes en Resistencias y rebeldías algunas partes del todo convocaron a recuperar saberes ancestrales como la medicina tradicional, prácticas agrícolas ecológicas, viviendas colectivas, entre otros. Para no alimentar al crimen organizado, sugirieron prevenir el consumo de sustancias y no participar de forma alguna en actividades como sembrar o vender drogas.
Refirieron que a lo largo de más de tres décadas desde el surgimiento del movimiento zapatista, se ha endurecido la militarización en América Latina, acentuado los proyectos extractivos y despojo de tierras, crecido la represión del Estado, fomentado el racismo, forzado la migración y endurecido la vigilancia de las fronteras.
Ante estos escenarios, plantearon consolidar la defensa comunitaria desde la organización autónoma, redes de solidaridad transaccional contra las empresas extractivas, y la consolidación de economías propias para reducir la dependencia.
Frente a la contaminación y la deforestación de los territorios, que tiene gran impacto en las zonas indígenas, propusieron reafirmar la vida comunitaria, desarrollar proyectos agroecológicos, la defensa de las semillas nativas y el intercambio de conocimiento ancestral de los campesinos.
Las zapatistas, por su parte, admitieron que ha habido cambios en la inclusión y participación en los órganos de gobiernos; no obstante prevalece una cultura machista que se requiere cambiar para que las niñas y adolescentes tengan un mejor panorama, por lo que esbozaron redes feministas transversales e internacionales.
“La defensa de la vida, el cuidado colectivo y la construcción de autonomía son la única vía de la resistencia”, reiteraron en los múltiples foros.
Durante las mesas de trabajo fue recurrente el tema del conflicto en Palestina, por lo que el subcomandante Moisés planteó pasar del discurso de solidaridad a la acción con protestas y brigadas.
El EZLN mostró su vigencia como articulador de luchas globales, y recomendó crear una red internacional de batallas por la vida, con encuentros virtuales periódicos, acciones globales coordinadas en fechas específicas, formación de brigadas de jóvenes que viajen a apoyar comunidades en resistencia, así como la producción conjunta de materiales como documentales y otros para romper el cerco mediático.
En los 14 días, el encuentro ofreció exposiciones colectivas, mesas de discusión, intercambios abiertos, al igual que actividades culturales como música, teatro, murales, entre otros.
Participaron representantes de organizaciones y poblaciones de 37 países de América Latina, Europa, África y Asia, así como provenientes de decenas de entidades de la República Mexicana.