▲ Una participante en las mesas de diálogo del encuentro Resistencias y rebeldías, algu-nas partes del todo, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al que asistieron representantes de 37 países. Foto Radio Pozol

Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 28

Tapachula, Chis., Seguir construyendo nuevas formas de organización, mayor participación de las mujeres, reforzar el diálogo entre comunidades y continuar la lucha contra los embates del capitalismo, incluyendo el acecho del crimen organizado, fueron algunas de las principales conclusiones del encuentro Resistencias y rebeldías, algunas partes del todo, celebrado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al que asistieron representantes de 37 países.

Durante las mesas de diálogo e intercambio de ideas que duraron dos semanas en el Semillero Comandanta Ramona, ubicado en el caracol de Morelia, municipio oficial de Altamirano, en la región Selva de Chiapas, condenó el genocidio del sistema capitalista contra Palestina y expresó su solidaridad con ese pueblo.

Los zapatistas reconocieron haber incurrido en errores dentro de sus estructuras de gobierno que fueron corrigiendo, y siguen mejorando a través de múltiples y constantes espacios de diálogo entre las poblaciones.

El subcomandante insurgente Moisés expuso que en la reunión participaron localidades no zapatistas, para crear un frente amplio contra la división provocada por los partidos políticos y los capitales, a través de proyectos.

“Esta apertura permite que los pueblos se reconozcan mutuamente en problemas comunes, y examinen cómo afrontar juntos el futuro más allá del capitalismo”, señalaron asistentes al encuentro.

También abordaron cómo dentro del zapatismo las formas de gobierno jerárquicas reproducían las pirámides de poder similares a las del capitalismo, y afectaban el desarrollo de la lucha, pero la autocrítica permitió las correcciones necesarias.

Narraron que así pasó el EZLN de las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos, a los grupos de autonomía local y los encuentros de interzona, en los que quienes mandan son los mismos habitantes, y cuyas alternativas han permitido mayor cercanía entre autoridades y comunidades, más participación de jóvenes y mujeres, y la experiencia constante con la idea del común.

“Estas nuevas estructuras buscan que las decisiones nazcan desde abajo y se articulen horizontalmente, evitando acumulación de poder”, apuntaron.

“El pueblo es el que tiene que aprender a gobernar, el verdadero poder popular”, subrayó Moisés, quien puntualizó que esta reorganización siempre estará acompañada de la comandancia general y del comité clandestino del EZLN. Agregó que en las localidades hay dolor, rabia, discriminación, explotación, y la idea es “cómo vamos hacer para conjuntar el pensamiento” en la resistencia.

Convocan a recuperar saberes ancestrales

En cuanto a enfrentar al capitalismo, los participantes en Resistencias y rebeldías algunas partes del todo convocaron a recuperar saberes ancestrales como la medicina tradicional, prácticas agrícolas ecológicas, viviendas colectivas, entre otros. Para no alimentar al crimen organizado, sugirieron prevenir el consumo de sustancias y no participar de forma alguna en actividades como sembrar o vender drogas.