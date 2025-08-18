Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8
Un viaje sensorial que provoca una explosión de emociones es lo que propone Paseo andaluz, “el cual es un periplo por los caminos del alma flamenca”.
El espectáculo, con más de 25 artistas en escena y música en vivo se estrenará en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, donde tendrá dos únicas funciones el 23 y 30 de agosto.
Enriqueta Santiago, directora del Centro Cultural Flamenco México, dijo en charla con La Jornada: “es una puesta en escena en donde los voy a llevar de la mano a través de diferentes bailes a un viaje sensorial; es interesante porque se mostrará que cada palo flamenco se relaciona con una emoción distinta y da color, sensaciones y vivencias”.
Detalló: “Se disfrutará toda cultura del flamenco porque es un viaje que va de pueblo en pueblo, de zona en zona y de ciudad en ciudad. Así se recorrerá, por ejemplo, Jerez, Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada”.
Es decir, en la propuesta se oscila entre la fuerza desgarradora de una Seguiriya, hasta el gozo vibrante de la bulería. “Es una experiencia visual muy completa con 12 actos y cinco músicos en vivo; además es una presentación continua en la que no paramos. Es decir, es un fluir de imágenes, donde la luz está diseñada para exaltar el mensaje de cada baile, lo cual refuerzo con una experiencia cromática”.
El hilo conductor, subrayó Santiago, “serán las emociones que voy a ir despertando porque los voy a llevar desde la alegría, al enamoramiento, a la tristeza, el dolor profundo, pasando por una fiesta hasta llegar a un sepelio. Todo va ligado con un sentido emocional”.
Así “en cada baile, en cada palo,en cada quejío, cada color… llega una historia distinta que se despliega ante los ojos de los espectadores, mientras la música es hecha cuerpo, ritmo y color”.
La artista puntualizó que “el espectáculo se hizo durante años con el corazón; el público no se va arrepentir porque no se ha hecho algo similar en México y es completamente femenino, en el sentido de que en la compañía somos puras mujeres. Es un show empoderador del que saldrán llenos de energía y arte”.
Paseo andaluz, es un viaje para todo público donde cada zapateado, quejío y nota encenderán las almas con fuerza, pasión y tradición. Tendrá dos funciones los sábados 23 y 30 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, ubicado en avenida Universidad Anáhuac 46, Lomas Anáhuac, Naucalpan de Juárez, estado de México.