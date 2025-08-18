▲ Paseo andaluz, show donde cada zapateado, quejío y nota encenderán las almas con pasión y tradición. Foto cortesía del Centro Cultural Flamenco Mexico

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8

Un viaje sensorial que provoca una explosión de emociones es lo que propone Paseo andaluz, “el cual es un periplo por los caminos del alma flamenca”.

El espectáculo, con más de 25 artistas en escena y música en vivo se estrenará en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, donde tendrá dos únicas funciones el 23 y 30 de agosto.

Enriqueta Santiago, directora del Centro Cultural Flamenco México, dijo en charla con La Jornada: “es una puesta en escena en donde los voy a llevar de la mano a través de diferentes bailes a un viaje sensorial; es interesante porque se mostrará que cada palo flamenco se relaciona con una emoción distinta y da color, sensaciones y vivencias”.

Detalló: “Se disfrutará toda cultura del flamenco porque es un viaje que va de pueblo en pueblo, de zona en zona y de ciudad en ciudad. Así se recorrerá, por ejemplo, Jerez, Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada”.

Es decir, en la propuesta se oscila entre la fuerza desgarradora de una Seguiriya, hasta el gozo vibrante de la bulería. “Es una experiencia visual muy completa con 12 actos y cinco músicos en vivo; además es una presentación continua en la que no paramos. Es decir, es un fluir de imágenes, donde la luz está diseñada para exaltar el mensaje de cada baile, lo cual refuerzo con una experiencia cromática”.