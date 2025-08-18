Foto cortesía del Sistema de Teatros de la Ciudad de México

▲ La décima edición del Festival Mundial del Bolero se realizará el 22 de agosto a las 19 horas y sábado 23 y domingo 24 a las 18 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Foto cortesía del Sistema de Teatros de la Ciudad de México

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8

Con premios a Imelda Miller, Kika Edgar, Fernando de la Mora y a las agrupaciones Los Paladines y Los Juglares de Yucatán, se realizará la edición 10 del Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Rodrigo de la Cadena, artífice del encuentro musical, explicó que del 22 al 24 de agosto habrá tres galas con la participación de más de 100 artistas provenientes de 10 países, entre ellos, representantes de Rusia y Japón.

El programa contempla “tres galas temáticas como la de tríos, la juvenil y la de clausura, cada una con un elenco distinto y especialmente curado”, dijo De la Cadena, quien también recordó la reciente inclusión del bolero en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, cuya distinción enaltece su valor sentimental, lírico y musical.

El acompañamiento musical, detalló, estará a cargo de la Orquesta Mexicana del Bolero y el Escuadrón Bohemio, dirigidos por el propio bolerista y multinstrumentista.

De la Cadena explicó: “Al escenario del Esperanza Iris llegarán figuras como Ricardo Caballero, Rosy Arango, Eric Ventura, Jerry Velázquez, Laureano Brizuela (Argentina), Benny Moré Jr (Cuba), Alejandra Ávalos, Mía Rubín, Los Dandy’s, Los Miranda y tres niños que se suman a todo el elenco, el cual en su conjunto dará vida al bolero con interpretaciones memorables”.

Además, “en esta ocasión el festival será transmitido a nivel nacional por Canal Once, en tiempo real”, agregó.