El festival musical se celebrará del 22 al 24 de agosto
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 8
Con premios a Imelda Miller, Kika Edgar, Fernando de la Mora y a las agrupaciones Los Paladines y Los Juglares de Yucatán, se realizará la edición 10 del Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Rodrigo de la Cadena, artífice del encuentro musical, explicó que del 22 al 24 de agosto habrá tres galas con la participación de más de 100 artistas provenientes de 10 países, entre ellos, representantes de Rusia y Japón.
El programa contempla “tres galas temáticas como la de tríos, la juvenil y la de clausura, cada una con un elenco distinto y especialmente curado”, dijo De la Cadena, quien también recordó la reciente inclusión del bolero en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, cuya distinción enaltece su valor sentimental, lírico y musical.
El acompañamiento musical, detalló, estará a cargo de la Orquesta Mexicana del Bolero y el Escuadrón Bohemio, dirigidos por el propio bolerista y multinstrumentista.
De la Cadena explicó: “Al escenario del Esperanza Iris llegarán figuras como Ricardo Caballero, Rosy Arango, Eric Ventura, Jerry Velázquez, Laureano Brizuela (Argentina), Benny Moré Jr (Cuba), Alejandra Ávalos, Mía Rubín, Los Dandy’s, Los Miranda y tres niños que se suman a todo el elenco, el cual en su conjunto dará vida al bolero con interpretaciones memorables”.
Además, “en esta ocasión el festival será transmitido a nivel nacional por Canal Once, en tiempo real”, agregó.
El bolero, subrayó el director del festival, “goza de cabal salud actualmente; muchas personas lo cultivan, practican y hay grandes satisfacciones como cuando uno observa a los niños cantando” este género.
Entre los planes De la Cadena contempla que “el festival sea más grande y se institucionalice, porque existen muchos proyectos que pueden apoyar desde el gobierno, así como las instancias de cultura; ojalá se le dieran una lectura a la trascendencia del género”.
En este sentido, Rodrigo de la Cadena, de manera cordial, dijo: “Me encantaría colaborar con la Secretaría de Cultura federal, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, quien es una gran aliada del bolero, porque desde que fue titular de la dependencia cultural de la Ciudad de México, su apoyo fue fundamental para lograr el Día del Bolero, el cual se celebra el 25 de agosto”.
Retomando “ese compromiso que mostró Curiel de Icaza en ese momento, ahora me encantaría que nos sumara a su proyecto cultural con un plan nacional de preservación del bolero; además hay uno de salvaguardia que la Unesco nos obliga a seguir y eso es a través de las instituciones”.
La décima edición del Festival Mundial del Bolero se realizará los días viernes 22 de agosto a las 19 horas, y sábado 23 y domingo 24 a las 18 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico.