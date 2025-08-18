▲ El actor inglés Terence Stamp falleció ayer por la mañana. En la imagen, el histrión en el estreno de Valkyrie en 2008. Foto Ap

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 7

El actor británico Terence Stamp, un incondicional del cine conocido por protagonizar clásicos de los años 60 y encarnar al supervillano General Zod en las películas de Superman, falleció a los 87 años.

El actor nominado al Oscar, que protagonizó más de 60 películas a lo largo de su carrera, entre ellas Lejos del mundanal ruido, Vengar la sangre y Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, falleció ayer por la mañana, informó su familia.

“Deja tras de sí una obra extraordinaria, como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente en los años por venir”, declaró la familia. “Pedimos privacidad en este triste momento”.

Stamp nació en el East End londinense en 1938, hijo de un fogonero de remolcador. Sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y, en cuanto salió de la escuela, se dedicó a la publicidad.

Más tarde decidió que quería cambiar de carrera y ganó una beca para asistir a la Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Poco después, Stamp actuó en una gira nacional de la obra de Willis Hall Siete contra la selva junto a otro actor del East End, Michael Caine. La pareja acabó yéndose a vivir juntos y pasaba el tiempo en el Soho londinense con su compatriota Peter O’ Toole.

La primera actuación cinematográfica de Stamp fue a los 20 años, como el personaje principal de la película de aventuras históricas Billy Budd, de 1962. Le valió una nominación al Oscar y resultó ser su gran oportunidad.

A este papel le siguieron otros en muchas películas clásicas de los años 60, como Escándalo en las aulas (junto a Laurence Olivier), El coleccionista, Modesty Blaise, Lejos del mundanal ruido, Teorema y el primer largometraje de Ken Loach, Pobre Vaca (Poor Cow).

En Lejos del mundanal ruido, Stamp actuó junto a su ex novia, la actriz Julie Christie. A principios de los años 60 habían formado una de las parejas de famosos más glamurosas del país. Stamp y Christie habían empezado a salir después de que él la viera en la portada de una revista sosteniendo una metralleta. Los actores eran una pareja tan popular que incluso aparecieron como “Terry y Julie” en el éxito de los Kinks de 1967 Waterloo Sunset.

Stamp mantuvo otras numerosas relaciones famosas en esa época, entre ellas con Jean Shrimpton y Brigitte Bardot.

El actor fue propuesto para interpretar a James Bond, cuando Connery se retiró del papel tras 007: sólo se vive dos veces, en 1967, pero el productor Harry Saltzman acabó cambiando de opinión porque, como Stamp, recordó más tarde, sus ideas para el papel “pusieron los pelos de punta a Harry”.

Durante una charla en el BFI de Londres, Stamp recordó su encuentro con Saltzman: “Le dije: ‘la verdad es que Sean se apropió del papel. El público tendrá problemas para aceptar a cualquier otro. Pero en uno de los libros empieza con él disfrazado de guerrero japonés. Si pudiéramos hacer esa, yo podría empezar la película completamente maquillado de japonés. Para cuando se me caiga, ya estarán acostumbrados a mí un poco. Me encantaría hacerlo así’. No le impresionó”.