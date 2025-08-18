▲ La banda de rock mexicano Kerigma se presentará el 28 de agosto en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional. Foto cortesía de la agrupación

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 6

“Cuando antepones la parte humana a la parte de mercado, tienes la oportunidad de que puedan pasar 40 años y la gente siga escuchando tu música.”

Lo anterior es lo que ha sucedido a la banda Kerigma, considera el cantante Sergio Silva, uno de los fundadores del grupo creado en 1983 y el cual promovió, junto con otras agrupaciones de la época, un movimiento que, fundamentalmente, se enfocó en cantar rock en nuestro idioma.

Kerigma es también el primer combo que se aventó a musicalizar por primera vez una obra de teatro con esencia de rock como Hamlet. Asimismo aplanó el piso para que nuevas generaciones de bandas “transitaran mas cómodamente por el camino”, asegura Silva a La Jornada, con motivo de un concierto el 28 de agosto en Lunario del Auditorio Nacional, escenario donde este grupo autor de rolas imperecederas dejará, a decir de Sergio, “el cuerpo y la sangre”.

En la historia del rock nacional, este grupo es de los que contribuyeron a que en los años 80 se crearan foros en la CDMX ex profeso al rock y las variables del género. Hablamos de sitios como La Rockola, Rockotitilán, Rock Stock, El LUCC, los cuales aglutinaron la energía de ese tiempo.

“Somos bendecidos de la vida porque no había lugares para tocar rock chido. Inventamos La Rockola, que dio origen a otros lugares. Aplanamos caminos para que vinieran más artistas que los pudieran transitar más cómodamente”.

Sostiene que “los grupos se hacen de los sueños y cuando es una entidad colectiva tan diversa como lo es Kerigma, se hacen cosas especiales como formar una comunidad, que ya no es sólo una banda, sino un chingo de gente que nos está descubriendo y redescubriendo”, argumenta Sergio.

Kerigma creó éxitos como Mi espera, Morir imaginando, Puro azar, Esquizofrenia… un montón de rolas, desde progresivas hasta baladas pop power, que dejaron huella y ahora, con nuevos arreglos, están brillando por las redes sociales.

No obstante, el músico reconoce que muchos años “bajamos la actividad casi hasta el letargo y, ahora que regresamos, lo que nos damos cuenta es que tenemos la oportunidad de revivir a la comunidad”.

Vibración de las nuevas generaciones

–¿Cómo se revive a una comunidad cuando pasa el tiempo y vienen nuevas generaciones?

–Transformándonos y sintonizándonos con la vibración de las nuevas generaciones, que se comunican e intercambian ideas y experiencias de una forma distinta a la de nosotros. Ahora todo es digital, pero puede ser igual de intenso y cálido si uno pone corazón. El Tiktok y esas redes nos han ayudado.

Recapitula: “Kerigma existía en el imaginario de los que formábamos parte de la banda y por gente muy cercana, pero bajamos tanto la actividad creativa y de conciertos que parecía que la banda se había deshecho. Nunca fue así. Estábamos metidos en nuestros proyectos y en nuestra vida.”

Añade: “teníamos a Kerigma como una muñeca que fue importante en nuestra vida pero la pusimos en una vitrina”.

Pero un día, cuenta, un empresario quería hacer una gira con ellos. “Le comentamos que no le saldría porque no estábamos vigentes. Se puso necio y logró que nos pusiéramos a ensayar para una gira que al final no se hizo. Lo que sí logró fue que, estando juntos con los instrumentos en la mano, empezaran a llovernos ideas: salió un disco nuevo, completo. Me refiero a Viajeros, de 2019. Pero como no teníamos idea de cómo era el asunto de la difusión actual en redes sociales, lo subimos todo junto y muchos amigos nos zapearon (criticaron), porque nos dijeron que la promoción de hoy día se hace de poco a poco (soltando los sencillos). Sirvió para mostrar a Kerigma no sólo como una cuestión de nostalgia y recuerdo, sino como un grupo activo con material nuevo”.