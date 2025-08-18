Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 18 de agosto de 2025, p. 23

México no debe permitir que los aranceles a vehículos, acero y aluminio permanezcan por más tiempo, ya que es un mal antecedente para cuando se tenga la revisión o la evaluación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); “sería una discusión pérdida”, alertó Marco Oviedo, economista y estratega senior para América Latina en XP Investments.

“Mantener un arancel en los automóviles es violatorio al T-MEC. México no puede aceptar esos términos porque el próximo año, cuando se tenga la revisión o la evaluación del T-MEC, y si Estados Unidos, que parece que ese es el caso, quiera sentarse a cambiar algunas cosas y negociar términos en este subsector (autos), le va a decir a México que estaba casi aceptando los términos de aranceles, por lo que va a querer negociar reglas de origen más a su favor. Sería una discusión perdida”, aseveró Oviedo.

El pasado 10 de febrero, Donald Trump anunció mediante una proclamación presidencial la imposición de un arancel del 25 por ciento sobre las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos a partir del 12 de marzo de 2025 y redujo de 25 a 15 el arancel aproximado promedio sobre los autos importados originarios de México.