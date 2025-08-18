Ap, The Independent y Afp

Toronto. La aerolínea Air Canada postergó para este lunes los planes que tenía de reiniciar operaciones el domingo, luego de que el sindicato que representa a 10 mil asistentes de vuelo desafió la orden de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (JRIC) de regresar al trabajo.

“Desafiaremos esta orden flagrantemente inconstitucional que viola los derechos de 10 mil auxiliares de vuelo, 70 por ciento de los cuales son mujeres, y 100 por ciento de los cuales están obligados a realizar horas de trabajo no remunerado por su empleador cada vez que vienen a trabajar”, manifestó el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) en un comunicado.

“El presidente nacional de CUPE, Mark Hancock, dejó claro que nuestros miembros no volverán al trabajo hasta que el gobierno ordene a Air Canada volver a la mesa de negociaciones, donde podremos alcanzar un acuerdo provisorio sobre el que nuestros miembros puedan votar”, añadió.

La JRIC había ordenado al personal de la aerolínea regresar al trabajo antes de la tarde del domingo, por lo que Air Canada ya tenía planeado reanudar los vuelos anoche.