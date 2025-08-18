Los trabajadores desacataron la orden de la Junta de Relaciones Industriales
Lunes 18 de agosto de 2025, p. 22
Toronto. La aerolínea Air Canada postergó para este lunes los planes que tenía de reiniciar operaciones el domingo, luego de que el sindicato que representa a 10 mil asistentes de vuelo desafió la orden de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (JRIC) de regresar al trabajo.
“Desafiaremos esta orden flagrantemente inconstitucional que viola los derechos de 10 mil auxiliares de vuelo, 70 por ciento de los cuales son mujeres, y 100 por ciento de los cuales están obligados a realizar horas de trabajo no remunerado por su empleador cada vez que vienen a trabajar”, manifestó el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) en un comunicado.
“El presidente nacional de CUPE, Mark Hancock, dejó claro que nuestros miembros no volverán al trabajo hasta que el gobierno ordene a Air Canada volver a la mesa de negociaciones, donde podremos alcanzar un acuerdo provisorio sobre el que nuestros miembros puedan votar”, añadió.
La JRIC había ordenado al personal de la aerolínea regresar al trabajo antes de la tarde del domingo, por lo que Air Canada ya tenía planeado reanudar los vuelos anoche.
No obstante, ante la negativa tajante del sindicato a acatar la disposición del organismo, la aerolínea señaló que aproximadamente 240 vuelos que estaban programados para reanudarse el domingo finalmente habían sido cancelados y que las operaciones se restablecerían hasta hoy por la noche.
La aerolínea ha destacado que ofreció a los auxiliares de vuelo un aumento de 38 por ciento en su compensación total durante cuatro años y una fórmula “líder en la industria” para el pago en tierra, que cubre el tiempo en que la tripulación de cabina aún no está en el aire.
Sin embargo, el sindicato afirma que esta cifra es engañosa y que el aumento salarial es, en realidad, de aproximadamente la mitad.
La huelga está afectando a unos 130 mil viajeros en todo el mundo por día al producirse esta controversia en plena temporada alta de viajes de verano.